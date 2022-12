Coupe du monde 2022 – France-Pologne : Lloris égale un record prestigieux de Thuram

Titulaire pour le match entre la France et la Pologne, Hugo Lloris entre dans l'histoire des Bleus.

L'équipe de France affronte ce dimanche 4 décembre la Pologne à l'occasion des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. La rencontre sera à suivre en direct sur TF1 et beIN Sports 1 (coup d'envoi à 16h00 heure française).

A quelques minutes du coup d'envoi, Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus, a dévoilé son onze de départ qui sera le même que face au Danemark, lors de la deuxième journée de la phase de groupes : Lloris – Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez – Griezmann, Tchouaméni, Rabiot – Dembélé, Giroud, Mbappé.

Lloris égale Thuram

En choisissant de remettre Hugo Lloris dans les buts (il avait été remplacé par Steve Mandanda lors du match Tunisie-France comptant pour la troisième journée de la phase de groupes), Didier Deschamps va permettre au gardien de Tottenham d'entrer encore un peu plus dans la légende de l'équipe de France.

En effet, Hugo Lloris va fêter contre la Pologne sa 142e sélection avec les Bleus, égalant ainsi le record de Lilian Thuram.

Lloris peut devenir le seul recordman à partir des quarts de finale

Agé de 35 ans, Hugo Lloris a fait ses débuts en équipe de France le 19 novembre 2008 lors d'un match amical contre l'Uruguay au Stade de France. Les Bleus et la Celeste s'étaient quittés sur un match nul 0-0.

Hugo Lloris, qui participe à sa quatrième Coupe du monde (il était déjà présent et titulaire en 2010, 2014 et 2018) pourrait battre le record de Lilian Thuram si la France bat la Pologne et atteint les quarts de finale. Le gardien pourrait ainsi jouer à cette occasion son 143e match avec l'équipe de France, ce que lui souhaite de tout cœur.