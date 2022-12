Jules Koundé joue avec une chaine autour du cou, que risque la France ?

Le défenseur français s’est présenté au match contre la Pologne avec une grosse chaine autour du cou. Il a enfreint le règlement.

Jules Koundé était titulaire ce dimanche pour le match des Bleus contre la Pologne en 8es de finale de Coupe du Monde. L’arrière droit tricolore s’est présenté sur le terrain avec beaucoup d’assurance. Il en avait même tellement qu'il a mis une énorme chaine en or autour du cou. Normalement, ce n’est pas autorisé par le règlement de la FIFA (loi 4).

" Tout type de bijou (colliers, bagues, bracelets, boucles d’oreille, rubans de cuir ou de caoutchouc, etc.) est interdit et doit être ôté. Recouvrir les bijoux de ruban adhésif n’est pas autorisé." Ou encore : "Les joueurs doivent être inspectés avant le début du match, et les remplaçants avant d’entrer en jeu. Si un joueur porte ou utilise un objet ou un bijou non autorisé ou dangereux, l’arbitre doit ordonner au joueur :

- d’ôter l’article

- de quitter le terrain au prochain arrêt de jeu s’il ne peut pas ou ne veut pas s’exécuter"

Koundé, le rebelle

L’ancien bordelais est en effet allé à l’encontre des consignes en se présentant sur le terrain avec cet accessoire. Il a échappé à la vigilance de l’arbitre principal et aussi de ses assistants.

[📺 LIVE] 🏆 #beINFWC2022 #FRAPOL

🇫🇷🇵🇱😅 Les arbitres ont enfin vu les chaînes de Koundé ! pic.twitter.com/ZYDYzhJsx4 — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 4, 2022

Cette initiative de Koundé risque-t-elle de se retourner contre lui ? La France peut-elle subir une sanction pour l’erreur de son joueur ? A priori non. Tout ce à quoi il s'exposait de se faire sermonner par les hommes en noir une fois pris la main dans le sac. Et c'est ce qui est arrivé.

Ce n’est qu’à la 42e minute que Koundé a enfin été rattrapé par la patrouille. Alors qu’il s’apprêtait à effectuer une touche, l’arbitre l’a vu et l’a sommé d’enlever sa chaine. Le latéral français a dû se faire aider par un membre du staff afin de se débarrasser de sa chaine.

Ce n’est pas la première fois que Koundé se fait remarquer par son exubérance. Pour rappel, il était arrivé au rassemblement de Clairefontaine avec un T-Rex en cuir. Une sacoche en forme de dinosaure qui a fait beaucoup réagir.