Les mots forts de Thierry Henry pour Warren Zaïre-Emery après sa première en Bleu

Thierry Henry s’est exprimé sur la première de Warren Zaïre-Emery en Equipe de France.

Warren Zaïre-Emery a connu une première particulière avec la France. Titulaire lors de la rencontre entre les Bleus et Gibraltar, le jeune milieu de terrain (17 ans) a battu deux records en un seul match avec notamment un but. Malheureusement, l’international français est sorti sur blessure après avoir été touché sur l’action de son but. Ayant suivi le match, le sélectionneur des Espoirs, Thierry Henry, s’est confié sur son ressenti en voyant son ancien protégé avec les A.

Un mélange d’émotions pour Henry après les débuts de Zaïre-Emery avec les A

Capitaine des Espoirs avant sa convocation en A, Warren Zaïre-Emery était au centre de l’attention chez les Bleuets samedi. L’équipe s’est réjouie du but du milieu parisien mais leur joie a été de courte durée avec la blessure de leur ancien coéquipier. Un fait de jeu qui a marqué principalement son ancien sélectionneur, Thierry Henry. « Dur… Je vais être honnête avec vous, on a tous regardé le match pour voir Warren. Sans manquer de respect à personne (sourire). On se doutait que ça n’allait pas être difficile. Et on voulait juste voir Warren. A l’hymne, rentrer sur le terrain, marquer. Personnellement, je pensais qu’il allait marquer puisqu’en ce moment, il arrive à se projeter vers l’avant. C’est un peu les buts qu’il met avec le PSG, où il arrive à entrer dans la surface. D’ailleurs, il a bien fini. Donc oui, l’émotion a été un peu bizarre puisque tu sautes de joie et puis il reste au sol… », a confié le champion du monde 1998 en conférence de presse, dimanche.

L’EDF espoirs triste pour Zaïre-Emery

La blessure de Warren Zaïre-Emery a attristé toute l’Equipe de France espoirs. Thierry Henry révèle en effet que l’humeur du joueur du PSG influe toujours sur celle de son groupe. « Si tu connais un peu Warren, tu vois le docteur lui demander si ça va, il dit oui, mais tu vois à son visage que ça n’allait pas. Ça a été un peu bizarre. Je pense que tout le monde était un peu triste. C’est ce qu’il dégage à chaque fois, quand il est content, tout le monde est content et quand il est triste, tout le monde est triste. Je pense qu’on a un joueur assez particulier. Il s’en souviendra toujours. C’était ses débuts en A, ce n’est pas facile de marquer pour ses débuts. Lui, il a pu le faire. Mais je ne sais pas ce qu’il ne sait pas faire », a avancé Thierry Henry qui espère revoir le prodige français bientôt sur les terrains.