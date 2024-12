Les grandes ambitions de Quentin Merlin avec l'OM

Le défenseur de l’OM, Quentin Merlin, a dévoilé ses ambitions avec le club phocéen, dimanche.

L’Olympique de Marseille n’a fait qu’une bouchée de l’AS Saint-Etienne lors des 32es de finale de la Coupe de France, dimanche (0-4). Une victoire qui permet au club phocéen d’affirmer un peu plus ses ambitions pour cette saison. Des ambitions partagées également par les joueurs dont Quentin Merlin qui rêve grand avec l’OM.

Quentin Merlin veut remporter la Coupe de France avec l’OM

Les hommes de Roberto De Zerbi passeront de paisibles vacances cet hiver. Pour son dernier match de l’année, l’OM s’est largement imposée contre l’ASSE grâce à des buts de Mason Greenwood, Adrien Rabiot, Luis Henrique et Pierre-Emile Hojbjerg. Une entrée en lice réussie donc dans une compétition que l’Olympique de Marseille n’a plus remportée depuis… 1989. Mais la Coupe de France reste l’un des objectifs majeurs du club olympien cette saison. En tout cas, si l’attention est beaucoup plus portée sur la Ligue 1, Quentin Merlin, lui, veut remporter la Coupe de France sous le maillot de l’OM.

« On a pour but de remporter la coupe de France. Quand on dispute une compétition, c’est pour aller au bout. C’est une émotion qui est magique à vivre. Je l’ai vécu avec Nantes, je l’ai remportée, et je l’ai perdue (en finale contre Toulouse, en 2023). Ce sont des moments qui restent gravés et encore plus ici à Marseille où elle n’a pas été remportée depuis 1989. Notre objectif, c’est d’aller au bout. On part en vacances contents, mais avec la pensée qu’il y a une deuxième partie de saison très importante et qui sera encore plus belle que la première. C’est là que tout se joue donc on doit bien se reposer », a confié l’international espoirs après la victoire contre l’ASSE. Une quête difficile s’annonce donc pour l’Olympique de Marseille qui affronte le LOSC en 16es de finale de la Coupe de France.