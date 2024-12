Tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France : Lyon et Marseille connaissent leurs adversaires

Feignies Aulnoye vs Lyon

L'Union Saint Jean vs Monaco

Lens vs Paris Saint-Germain

Saint-Étienne vs Marseille

Le tirage au sort des 16es de finale a été effectué. Lyon, Marseille et les autres clubs qualifiés sont désormais fixés sur leur sort.

Le tirage au sort des 16es de finale de la Coupe de France, réalisé ce dimanche, a livré son verdict. Les clubs encore en lice connaissent désormais leurs adversaires, et les affiches promettent des duels captivants. Avec des rencontres prévues à la mi-janvier, la compétition s’annonce passionnante, mêlant favoris sous pression et outsiders en quête d’exploits. Entre confirmations attendues et surprises potentielles, le spectacle sera au rendez-vous.

Des surprises et des chutes lors des 32es de finale

Les 32es de finale de la Coupe de France ont, comme souvent, réservé leur lot de surprises. Plusieurs clubs de Ligue 1 sont tombés face à des adversaires a priori inférieurs. Auxerre, battu ce dimanche par Dunkerque (0-1), a rejoint Le Havre, éliminé plus tôt par Stade Brionchin, et Montpellier, corrigé par Le Puy. Ces éliminations montrent à quel point cette compétition peut être impitoyable.

Parmi les qualifiés inattendus, Le Puy et le Stade Briochin se sont donc illustrés en validant leur ticket pour les 16es. Le petit poucet Marmande, de son côté, a vu son aventure s’arrêter après une défaite logique face au Mans.

AFP

Marseille et Lyon tiennent leur rang en Coupe de France

Les favoris ont, en revanche, globalement répondu présent. Marseille n’a laissé aucune chance à l'AS Saint-Etienne, s’imposant largement 4-0 pour s’assurer une place au tour suivant. Lyon, de son côté, a dû batailler pour arracher une victoire étriquée 2-1, confirmant ainsi sa difficulté à imposer son jeu cette saison.

Pour rappel, il reste encore un match à jouer dans ces 32es de finale : le PSG, champion en titre, affronte Lens ce dimanche soir. Pourtant, cela n’a pas empêché la Fédération de procéder au tirage au sort des 16es avant même la tenue de cette affiche très attendue.

Un tirage qui promet des chocs

Le tirage au sort des 16es de finale, réalisé ce dimanche, a réservé des rencontres palpitantes. Si les affiches exactes ne sont pas encore toutes dévoilées, les favoris comme Marseille, Lyon ou Monaco devront rester vigilants face à des adversaires souvent galvanisés par l’enjeu.

Les matches auront lieu le 15 janvier prochain, avec Paris, grand favori à sa propre succession, au centre de toutes les attentions. Mais pour continuer à rêver d’un doublé, le PSG devra d’abord surmonter l’obstacle lensois dès ce soir. Une chose est sûre : la Coupe de France n’a pas fini de faire vibrer.