Les confidences de Kepa sur son altercation avec Sarri

Kepa Arrizabalaga a réitéré ses remords par rapport à ce qu'il qualifie de "grand malentendu" lors de la finale de la Coupe Carabao 2019, s'excusant de nouveau auprès de l'entraîneur de l'époque, Maurizio Sarri, pour son rôle dans la défaite de Chelsea contre Manchester City. Le gardien de but avait tristement refusé de quitter le terrain après avoir été signalé pour un remplacement dans les prolongations, avant une défaite lors des tirs au but contre l'équipe de Pep Guardiola, à Wembley.

L'incident avait déclenché une large discussion dans le monde entier immédiatement après, mais maintenant, deux ans plus tard, l'Espagnol a cherché à clarifier davantage les événements qui se sont déroulés ce jour-là tout en présentant de nouvelles excuses. "Traitons-en une fois pour toutes" , a écrit Kepa dans le Player's Tribune.

"Je me suis trompé et je suis désolé pour tous ceux qui ont été impliqués"

"C'était un gros malentendu. Après avoir effectué un arrêt, j'ai senti quelque chose dans ma jambe et j'ai appelé le kiné pour m'assurer que ce n'était rien. Mais par-dessus tout, je voulais m'assurer que nous, en tant qu'équipe, puissions attraper notre souffle. Soudain, j'ai vu que l'entraîneur, Maurizio Sarri, avait envoyé Willy Caballero pour s'échauffer. Il pensait que je ne pouvais pas continuer. Mon intention, bonne ou mauvaise, n'avait été que de perdre du temps pour aider l'équipe".

"J'ai essayé de signaler que j'allais bien, que je n'étais pas blessé. Mais nous étions à Wembley devant plus de 80 000 personnes, alors bien sûr Sarri ne m'a pas compris. J'aurais dû sortir, et je suis désolé de ne pas l'avoir fait. Je me suis trompé et je suis désolé pour tous ceux qui ont été impliqués : pour Maurizio Sarri, pour Willy, un coéquipier et un grand professionnel ; et pour tous mes coéquipiers et les fans de Chelsea qui ont dû tout supporter" , a expliqué le gardien de but espagnol. Le refus de Kepa de sortir avait laissé son manager furieux, Sarri étant presque parti dans le tunnel après l'incident. Depuis, le joueur a retrouvé des couleurs sous les ordres de Thomas Tuchel.