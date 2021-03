Lehmann : "Haaland est plus intimidant que Mbappé"

L'ancien international allemand a délivré son regard sur les deux jeunes phénomènes du football mondial.

Erling Haaland et Kylian Mbappé sont les joueurs les plus courtisés de la planète actuellement. Les meilleurs clubs d'Europe espèrent secrètement pouvoir s'attacher les services de l'un de ces deux attaquants qui représentent l'avenir du football européen, certains clubs rêvent même de réunir les deux, à l'image du FC Barcelone et du Real Madrid, bien que ce soit plus que compliqué à réaliser d'un point de vue financier, surtout en ces temps difficiles pour les clubs.

En revanche, personne ou presque n'arrive à trancher entre l'attaquant du PSG et celui du Borussia Dortmund, avec certitude, pour savoir lequel des deux sera le plus dominant et aura le plus d'impact pour son club dans les années à venir. Champion du monde avec la France, Kylian Mbappé a longtemps eu une longueur d'avance, mais les performances du Norvégien avec le Borussia Dortmund et son ascension fulgurante interpellent et obligent à se demander où il compte s'arrêter.

Dans une interview accordée à AS, Jens Lehmann a encensé Erling Haaland qui fait des malheurs en Bundesliga : "Je le définirais avec un seul mot: force. Vous ne savez jamais ce qu'il peut faire. En tant que gardien de but, affronter un face à face est difficile. Il dépendrait de la distance devant lui pour essayer de combler les lacunes pour lui. C'est très rapide, donc l'important est le choix. Comment l'arrêter? J'irais avec les tacos devant ... (rires)".

Lehmann ne se mouille pas pour l'avenir d'Alaba

L'ancien international allemand est incapable de trancher entre les deux phénomènes, mais considère que le Norvégien fait plus peur aux adversaires : "Si j'étais un dirigeant et que je dois choisir entre recruter Kylian Mbappé et Erling Haaland ? Je prends les deux (rires). Kylian Mbappé a une technique fantastique, ainsi que de la puissance, mais Erling Haaland a cela et en plus de cela, il sait créer des espaces. Je n'ai jamais vu un gars comme ça, si rapide et si fort. Mbappé n'est pas intimidant comme Haaland".

Jens Lehmann s'est exprimé sur la hiérarchie des meilleurs gardiens du monde actuellement : "Neuer est le meilleur, j'aime aussi Casteels, de Wolfsburg, puis il y a ceux de Premier League ... Ederson et Alisson. Aussi les Espagnols en Premier, même si cela leur coûte cher parce que physiquement, c'est un championnat très difficile. Le style des gardiens de but a changé. Maintenant, l'accent est davantage mis sur le football et la domination du jeu de jambes, et pas tant sur la maîtrise de la zone. Mais la formation doit être la même: ne pas concéder de buts".

L'ancien gardien d'Arsenal a donné son point de vue sur une possible venue de David Alaba au Real Madrid : "C'est un grand joueur, ainsi qu'un bon garçon. En Allemagne, nous perdons un grand footballeur. J'aimerais qu'il reste ici, mais ce ne sera pas possible. Je ne sais pas s'il ira en Espagne, je ne participe pas beaucoup aux rumeurs. L'Espagne serait un grand championnat pour lui, bien sûr. Les options du Real Madrid et de Barcelone seraient fantastiques. Vous avez des options et il y a aussi l'Angleterre. L'Angleterre est une alternative de haut niveau en ce moment pour lui".