Mbappé au Real, aucune importance pour Wenger

Peu importe si Kylian Mbappé signe au Real Madrid ou reste au PSG, il est destiné au sommet.

Arsène Wenger a parlé de divers sujets liés à l'avenir du football, parmi lesquels Kylian Mbappé, qui, selon lui, deviendra le meilleur joueur du monde. L'ancien manager d'Arsenal ne pense pas que ce soit important que son compatriote reste à Paris ou déménage ailleurs, il est destiné au sommet.

"Kylian sera l'un des meilleurs au monde", a déclaré Wenger au Parisien. «À mesure qu'il mûrit, il se déplacera au centre ... surtout avec l'âge, son efficacité augmentera."

"Que ce soit à Paris ou à Madrid ou ... Combien de Ballon d'Or gagnera-t-il? Je veux savoir." Wenger a également parlé de mesures visant à étendre la Coupe du monde et a suggéré que 48 équipes ne sont pas vraiment autant qu'il y paraît.

"[Une Coupe du monde à 48 équipes en 2026] semble fou, oui, mais quand on y pense en pourcentage, on se rend compte que c'est raisonnable", a déclaré Wenger.

"Il y a 211 pays affiliés à la FIFA et 48 joueront la Coupe du monde, soit 25 pour cent. "L'UEFA compte 55 membres et le Championnat d'Europe compte 24 équipes, soit 45 pour cent."

Le Français a souligné que la qualification doit sembler plus accessible ou certaines nations seront peu incitées à investir dans le jeu, tout en rejetant les suggestions selon lesquelles plus d'équipes signifient un événement moins excitant.

"L'équipe nationale est la seule véritable motivation pour un pays à investir dans le changement de sa structure de football, l'élévation de son niveau et le développement du jeu", a expliqué Wenger. «Je pense que cela dépend vraiment de la manière dont vous organisez le tournoi. "Si vous commencez avec 16 groupes de trois équipes, vous obtenez rapidement des matchs à élimination directe et le niveau général croîtra rapidement."

Wenger, qui est le chef du développement mondial du football de la FIFA, a indiqué qu'il pourrait y avoir plus de mesures pour interdire la position, en particulier dans le football des jeunes, comme cela s'est déjà produit dans certains pays. "À la FIFA, nous sommes très attentifs à la direction et aux dommages que cela peut causer", a noté Wenger. «Nous devons progressivement limiter le temps consacré à la formation et l'interdire aux enfants. "Nous devrons penser à des règles claires pour régir le jeu aérien."