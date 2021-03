Mercato, Manchester City en pole pour Haaland ?

Objet de toutes les convoitises, Haaland serait désormais une priorité pour Manchester City, qui pense à l’après-Agüero.

Kylian Mbappé, Erling Haaland. Ces deux noms, en plus d’être des phénomènes sur le terrain, ne cessent de revenir dans les discussions. Que ce soit pour parler de leurs performances incroyables en Ligue des Champions ou dans leur championnat domestique que pour leur futur. A 22 ans et 20 ans, le Français et le Norvégien sont les nouvelles têtes d’affiche du football mondial et leur avenir est sur toutes les lèvres mais aussi liés. Toujours à la recherche de la star d’aujourd’hui ou de demain, le Real Madrid a couché les deux noms sur sa liste des priorités.

Si le destin de Mbappé devrait s’écrire entre le PSG et le club madrilène, pour Haaland, les prétendants sont bien plus nombreux. Après seulement une saison et demie au Borussia Dortmund, le cyborg pourrait bien faire ses valises durant l’été. Le club allemand a réitéré son intention de garder sa pépite mais les offensives anglaises pourraient bien avoir raison de la volonté du BvB.

"Haaland ne peut pas, ne veut pas et ne changera pas de club", avait insisté Marc Zorc au sujet des déclarations de Mino Raiola, agent du joueur.

Malgré le démenti du club allemand, il semble entendu que les grosses écuries de Premier League vont passer à l’action. Dans son édition du jour, Sport Bild fait l’état des lieux des prétendants d’Haaland et assure qu’il y a désormais un nouveau favori. Depuis quelques jours, Chelsea semblait tenir la corde, Roman Abramovich étant prêt à faire des folies pour le Norvégien.

Mais ce dernier ne serait pas vraiment emballé par le projet des Blues, au contraire de celui de Manchester City. La possibilité de travailler avec Pep Guardiola intéresserait fortement le natif de Leeds, qui sait aussi qu’il a un coup à jouer chez les Citizens. Avec Sergio Agüero en fin de contrat en juin prochain, le leader de Premier League est à la recherche d’un remplaçant.

Les prestations de Gabriel Jesus n’ont pas convaincu les dirigeants mancuniens qui ont donc les moyens financiers pour séduire Haaland et le Borussia Dortmund. Machine à gagner cette saison, City aura tout de l’équipe à battre en Angleterre et en Europe s’il parvient à recruter Haaland…