Le sprint ahurissant de Haaland lors de Dortmund - PSG

Il n’y a pas seulement qu’à travers ses buts qu’Erling Haaland a fait parler de lui mardi soir lors de la rencontre contre le PSG en Ligue des Champions. En plus de signer le doublé décisif, le Norvégien s’est aussi distingué par ses sprints.

Et l’une de ses courses, sur un contre express du Borussia en première mi-temps, a été particulièrement impressionnante. Il a remonté 60 mètres en seulement 6.64 secondes, selon un chronométrage effectué par la chaine italienne Sky Sports.

⏱ 6.64s

⚡️ 36 km/h



Erling Braut Haaland covered 60 metres of the pitch in 6.64 seconds.



The world record is 6.34 seconds.pic.twitter.com/FASi2VgJhZ