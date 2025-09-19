Le Real Madrid se renforce encore

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Les dernières nouvelles concernent Endrick Felipe, absent depuis mi-mai en raison d'une blessure aux ischio-jambiers.

L'attaquant brésilien, peu sollicité la saison dernière, était en action contre Séville lors du dernier match de la saison, mais n'a pas pu terminer la rencontre, souffrant d'une déchirure aux ischio-jambiers. Alors qu'il s'approchait de son retour, Endrick a aggravé sa blessure à l'entraînement et est désormais absent depuis quatre mois.

Endrick de retour à l'entraînement du Real Madrid

Selon El Chiringuito, Endrick s'est entraîné normalement jeudi pour la première fois depuis mai. Le Brésilien est désormais pleinement rétabli et devrait être disponible pour Xabi Alonso, s'il décide de l'engager contre l'Espanyol au Santiago Bernabéu ce week-end. Il pourrait choisir de ralentir avec l'attaquant de 19 ans.

Eduardo Camavinga et Jude Bellingham sont également de retour.

Les milieux de terrain Eduardo Camavinga et Jude Bellingham étaient également de retour dans l'effectif mardi contre l'Olympique de Marseille. Aucun des deux n'a retrouvé le terrain, mais Alonso a confirmé à la presse après la rencontre qu'ils pourraient jouer contre Los Pericos ce week-end, ce qui lui permettrait de compléter son banc avec plus d'options.

Cet été, Endrick a suscité l'intérêt de l'Espagne et de l'étranger pour un éventuel prêt, et la dernière équipe à être citée est Valence. Cependant, le Brésilien souhaitait rester au Santiago Bernabéu et se battre pour sa place. Rodrygo Goes et Vinicius Junior étant déjà en compétition pour une place, son temps de jeu reste incertain. Endrick devra se battre avec Gonzalo Garcia Torres pour épauler Kylian Mbappé.