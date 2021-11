Le Real Madrid prépare un changement de cycle en 2022

Le Real Madrid veut que 2022 soit une année mémorable, et y travaille depuis un certain temps déjà. À la fin de l'année prochaine, les travaux de ce qui sera le meilleur stade du monde seront terminés, et d'ici là, ils prépareront également une équipe remaniée. "Florentino a de grands projets pour juillet", a déclaré Ancelotti à "Il Corriere dello Sport" il y a quelques jours.

Real Madrid – FC Séville (1-2) : Benzema et Vinicius portent le Real

Dans le chapitre des départs, il y en aura pas moins de trois, très significatifs par leur nom. Marcelo, Isco et Bale sont tous en fin de contrat et ne recevront pas d'offres de prolongation de contrat. Avec le quatrième joueur en fin de contrat, Modric, le plan est de le prolonger, selon Lucas Navarrete, de "Managing Madrid", et confirmé par José Félix Díaz, de "Marca", et "Madridista Real". Le Croate n'a pas encore reçu l'appel ni la proposition, mais sa prédisposition est totale.

Hazard et Asensio dans l'attente

Ce triple adieu ne laissera pas seulement des vides sportifs, mais aussi un espace d'environ 70 millions dans la masse salariale, qui sera à nouveau gonflé par de nouvelles arrivées. Les adieux de Mariano seront à nouveau tentés et l'avenir de Jovic est tout aussi incertain. Hazard évaluera son avenir et ses options, tandis que les dirigeants n'ont pas encore pris de décision concernant Marco Asensio, qui cherche à rester (il se termine en 2023) : l'été dernier, il était transférable et l'été prochain, il sera soit prolongé, soit vendu.

Le Real Madrid est la destination préférée d'Haaland s'il quitte Dortmund en 2022

Et, bien sûr, il y aura des renforts, avec deux noms qui se détachent : Mbappé et Haaland. Le Real Madrid sait qu'il est extrêmement compliqué de réunir les deux, encore plus dans la même fenêtre de transfert, même si ce n'est pas impossible. Personne n'ose conclure l'affaire pour le Français, et la date limite est le 1er janvier, mais l'excitation dans ce compte à rebours imparable est imparable.

Mbappé et Haaland, les priorités du Real Madrid

Le Norvégien, très convoité par la Premier League, préfère porter du blanc, mais prendra sa décision dans quelques mois. En outre, d'autres postes sont à l'étude. En défense, Rudiger, qui pourrait débarquer de Chelsea à prix zéro, se distingue, tout comme Alaba. Au milieu de terrain, plusieurs joueurs sont suivis, dont Tchouameni.

L'article continue ci-dessous

José Félix Díaz a rapporté dans 'Marca' que Pogba n'était plus sur la table, ce qui avait été expliqué à Goal depuis le club ; il semble que le milieu de terrain de Manchester United ne réalisera pas son désir, avoué au vestiaire, où l'on parlait de lui les semaines précédentes. Le chemin est encore long et le football change du jour au lendemain, mais les grandes lignes de l'équipe du Real Madrid à venir sont toujours en place.