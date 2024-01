Le Real Madrid pas amusé par Mbappé

Les derniers commentaires de Kylian Mbappé sur son avenir au PSG ont froissé quelques plumes au Real Madrid, selon un rapport.

Le Français a parlé de son avenir pour la première fois depuis qu'il a mis fin à une rumeur de départ sur X cet été. Après la victoire du PSG contre Toulouse en Supercoupe de France, le joueur de 25 ans a parlé de son contrat incertain, qui lui permet actuellement de négocier avec des clubs intéressés comme le Real Madrid et Liverpool.

"Je suis déjà très motivé pour cette année. C'est très important, on a des titres à aller chercher", a-t-il déclaré aux médias. "Après, non je n'ai pas pris ma décision, je n'ai pas fait de choix".

"Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, quelle que soit ma décision, on cherchera à protéger toutes les parties et à préserver la sérénité du club pour les matches à venir, ce qui reste le plus important."

Interrogé sur la date à laquelle sa décision sera rendue publique, il a répondu : "Je ne sais pas. C'était fin mai en 2022 parce que je ne savais pas avant le mois de mai. Si je sais ce que je veux faire, pourquoi traîner ? Personne ne parle de ma situation au sein du club. Peu de gens s'y intéressent.

Ces commentaires apparemment inoffensifs ont apparemment froissé quelques plumes au Real Madrid. C'est du moins ce qu'affirme Josep Pedrerol, journaliste à El Chiringuito.

"Le Real Madrid n'est pas amusé par les paroles de Mbappé", a-t-il déclaré dans son émission à la suite de la déclaration du joueur de 25 ans. "Ils ne veulent pas entrer dans un drame qui dure toute la saison, et il semble que ce soit le cas de Mbappé".

Les Blancos souhaitent une résolution rapide de l'affaire.