Le PSG retrouve le sourire avant l'OM et le Barça

Le PSG a accueilli de bonnes nouvelles, vendredi, à l’approche des chocs contre l’OM et le Barça.

Le PSG entame le dernier virage de la saison dès le retour de la trêve internationale. Le club francilien a déjà le classique de Ligue 1 à négocier contre l’OM dès ce dimanche. Après, les hommes de Luis Enrique devront commencer par tourner le regard vers la Ligue des Champions et les quarts de finale face au Barça. Alors que le club s’attendait à faire face à tous ces chocs, diminué, il vient d’accueillir de nouvelles rassurantes sur certains de ses joueurs et pas des moindres.

Marquinhos fait son grand retour

Entre le classique contre l’OM dimanche et la double confrontation contre le Barça les 10 et 16 avril prochains, le PSG a une demi-finale de Coupe de France contre Rennes le 3 avril à négocier également. Des chocs que le club parisien devrait aborder sans plusieurs joueurs importants. Bradley Barcola est d’ores et déjà forfait pour le classique et est incertain pour le Barça.

Par contre, Luis Enrique pourrait compter sur un grand retour lors de ces échéances. Absent des terrains depuis le 17 février pour une blessure au tendon d’Achille, Marquinhos était de retour à l’entrainement ce vendredi comme l’a révélé Le Parisien. S’il demeure incertain pour le choc contre l’OM, le capitaine parisien devrait être opérationnel face au Barça le 10 avril prochain et il pourrait ne pas être le seul.

L'article continue ci-dessous

Milan Skriniar bientôt opérationnel avec le PSG

Hormis Marquinhos, le PSG pourrait enregistrer un autre grand retour dans les prochaines semaines. Victime d’une grosse blessure début janvier, Milan Skriniar était également présent à l’entrainement du jour. L’international slovaque, dont la saison a pourtant été annoncée terminée, a enchainé une deuxième séance collective avec ses coéquipiers ce vendredi.

Ainsi, l’ancien défenseur de l’Inter Milan pourrait retrouver les terrains mi-avril et peut-être être opérationnel pour le match retour contre le Barça. Contrairement à Skriniar et Marquinhos, Luis Enrique pourra compter sur Marco Asensio contre l’OM, dimanche.