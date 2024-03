PSG, deux titulaires forfaits contre l'OM

Deux joueurs importants du PSG vont manquer le choc contre l’OM dans une semaine.

Le Paris Saint-Germain va jouer sa saison en avril prochain lors des quarts de finale de la Ligue des Champions face au Barça. Mais avant, le club parisien a un gros choc à négocier en Ligue 1 contre l’Olympique de Marseille. Cependant, les choses ne s’annoncent pas bien pour le PSG qui devra faire sans deux de ses titulaires.

Coup d’arrêt pour Bradley Barcola

Le PSG doit sûrement enrager après cette trêve internationale. Le club parisien se retrouve déjà diminué avant même la fin de cette fenêtre Fifa. Convoqué avec l’Equipe de France Espoirs, Bradley Barcola s’est blessé vendredi lors du match contre la Côte d’Ivoire (victoire 3-2, ndlr). Une blessure qui semblait sérieuse surtout après les propos du sélectionneur, Thierry Henry après la rencontre.

« Déçu pour lui et le PSG. Des joueurs sont arrivés avec des petits pépins mais lui n’avait rien. Malheureusement, il se blesse. On va voir ce qu’il s’est passé et analyser le match. Je ne sais pas combien de temps. Je ne suis pas docteur. Mais excusez-moi c’est chiant. On met jamais les mecs en danger », a déclaré le champion du monde 1998. Les doutes de Thierry Henry se sont ensuite confirmés puisque RMC Sport a annoncé ce samedi que Barcola souffrait d’une lésion de grade 2 à l'ischio jambier de la cuisse gauche et devrait être absent plusieurs semaines.

Marquinhos out contre l’OM

Selon le journal, Bradley Barcola est d’ores et déjà pour les chocs contre l’OM et Rennes. Aussi sa présence face au Barça lors des quarts de finale de la Ligue des Champions serait-elle incertaine. Par ailleurs, Barcola n’est pas le seul joueur important qui manquera le classique contre l’Olympique de Marseille.

Absent depuis le 17 février dernier et une victoire contre Nantes (2-0), Marquinhos ne devrait pas être présent au Stade Vélodrome le 31 mars prochain. Selon L’Equipe, le défenseur brésilien ne serait pas totalement remis de sa blessure au tendon d’Achille. Toutefois, contrairement à Bradley Barcola, le capitaine du PSG devrait faire son grand retour le 10 avril prochain face au Barça.