Le PSG prêt à offrir une chance à Rashford

Le PSG envisage de relancer son intérêt pour Marcus Rashford et de faire une nouvelle offre pour le joueur de Manchester United cet été.

L'engagement de Rashford à Manchester United a été remis en question après qu'il ait pris une "cuite à la tequila de 12 heures" et manqué l'entraînement après s'être déclaré malade. Selon le quotidien The i, cette situation a conduit le Paris Saint-Germain à envisager de revenir à la charge pour Rashford cet été, après avoir échoué dans sa tentative d'approche en 2022. Rashford a signé un nouveau contrat, faisant de lui le joueur le mieux payé d'Old Trafford, mais il n'a marqué que quatre buts dans ce qui a été une saison difficile jusqu'à présent en 2023-24.

Rashford pour remplacer Mbappé ?

Manchester United n'aurait pas l'intention de vendre Rashford pour le moment, mais pourrait être tenté par une offre intéressante compte tenu de sa forme cette saison et du fait qu'il rapportera beaucoup en tant que diplômé de l'académie. La décision de Rashford de se rendre à Belfast et d'aller en boîte de nuit a également choqué ses coéquipiers et les a rendus "furieux", ce qui pourrait entraîner de nouveaux troubles dans le vestiaire de United. Entre-temps, le PSG pourrait bien être à la recherche de renforts offensifs cet été, alors que l'attaquant vedette Kylian Mbappé continue d'être lié à un transfert au Real Madrid.