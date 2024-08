Nico Williams, c'est terminé

Victor Font, candidat à la présidence du FC Barcelone, insiste sur le fait que le club ne peut pas se permettre de recruter Nico Williams cet été.

Font a parlé à The Athletic de ses espoirs de devenir président du Barca à l'avenir - il s'est présenté à la présidence en 2021 et espère le faire à nouveau en 2026. Néanmoins, il insiste sur le fait que le club n'a tout simplement pas les moyens financiers d'obtenir la signature de Williams.

Nico Williams dispose d'une clause libératoire de 58 millions d'euros (48 millions de livres sterling / 63 millions de dollars), mais des rapports ont suggéré que le vainqueur de l'Euro 2024 était décidé à rester à l'Athletic Club, après s'être vu offrir un nouveau contrat. Le Paris Saint-Germain, Arsenal et Chelsea s'intéressent également à lui, mais il pourrait bien rester à San Mames au lieu de réaliser un transfert de grande envergure.

Font a déclaré : "J'aimerais que nous puissions signer Nico Williams car c'est ce dont nous avons besoin. Le président [Joan Laporta] a dit que c'était possible, mais ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Nous espérons que ce sera possible demain ou après-demain. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas.

Williams cherchera à clarifier la situation rapidement. Soit il décide de rester à Bilbao, soit il accepte de partir ailleurs.