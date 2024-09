"Le PSG et Monaco...", Roberto De Zerbi met en garde les géants de Ligue 1

La concurrence sera rude cette saison en Ligue 1. Le coach de l’OM vient d’envoyer un message fort aux grands clubs de Ligue 1.

L’Olympique de Marseille a fait sensation, dimanche soir, lors de son déplacement à Lyon pour le compte de la cinquième journée de Ligue 1. En infériorité numérique depuis la cinquième minute de jeu, le club du Sud de la France a réussi à s’imposer au coup de sifflet final (2-3). A l’issue de la rencontre, le coach phocéen a envoyé un message à ses concurrents, notamment le PSG et Monaco.

De Zerbi dédie la victoire à Balerdi

Une soirée inoubliable pour l’Olympique de Marseille et ses supporters. Dès la cinquième minute de la rencontre, Leonardo Balerdi s’était fait expulser par l’arbitre Benoît Bastien après un deuxième carton jaune. Une expulsion, qui a sorti Mehdi Benatia de ses gongs. En colère depuis la pause, le conseiller sportif de l’OM a également fait montre de sa frustration contre l’arbitrage après la victoire des Phocéens.

De son côté, le coach estime que l’expulsion était justifiée tout en soulignant que c’est ce qui a motivé les siens à livrer une copie au-delà des attentes. Toutefois, il dédie la belle victoire au défenseur central argentin. « On y croyait avant le match, on y croyait en première période, en seconde, et même à 2-2 quand ils sont revenus. Je crois qu'on a mérité de gagner. On a souffert mais dès qu'on passait la ligne médiane, on était dangereux », a lancé Roberto De Zerbi en conférence de presse, après le choc.

De Zerbi respecte le PSG et Monaco

« La partie a été conditionnée par l'expulsion de Balerdi, qui est justifiée à mon sens. Il a fait une erreur et il le sait. Mais on lui dédie la victoire et il reste notre capitaine. Dans ce groupe, quand quelqu'un est en difficulté, on ne le laisse pas seul », a ajouté le technicien transalpin.

Même si l’OM tient la première place avec 13 points tout comme le PSG et Monaco, qui complètent respectivement le podium, l’ancien coach de Brighton ne veut pas s’enflammer pour la course au titre. « Je ne parle pas de titre, ça ne serait pas sérieux. On est nés hier. Le PSG et Monaco sont en avance, ils jouent ensemble depuis des années », a-t-il déclaré.

Faut-il rappeler que le Classique contre le PSG a lieu le 27 octobre prochain. Le duel entre Marseille et l’AS Monaco, quant à lui, aura lieu le 1er décembre de cette année.