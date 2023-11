Le onze de l’OL contre Lille : Fabio Grosso écarte encore un taulier

L’OL affronte Lille ce dimanche en clôture de la 13e journée de Ligue 1. Habitué à faire tourner, Fabio Grosso récidive pour ce match.

L’Olympique Lyonnais reçoit le LOSC ce dimanche dans la cadre de la 13e journée de Ligue 1. Après sa première victoire de la saison obtenue face à Rennes avant la trêve internationale, l’OL compte continuer sur cette lancée contre Lille. Pour arriver à ses fins, l’entraineur des Gones, Fabio Grosso, va aligner un onze avec quelques ajustements et sans un cadre face aux Dogues.

Le premier choix fort de Grosso en défense

C’est dans un schéma de 3-4-3 que l’OL compte défier Lille ce soir. La première grande décision de Fabio Grosso, c’est la titularisation de Jake O’Brien, buteur contre Rennes, en défense. Le jeune irlandais (22 ans) sera accompagné de Mata et Diomandé pour monter la garde devant Anthony Lopes, toujours indéboulonnable dans les buts.

Grosso se passe d’un cadre dans l’entrejeu

Dans l’entrejeu, Fabio Grosso a fait le choix de se passer d’un cadre du club. Alternant le bon et le moins bon depuis son retour à l’OL, Corentin Tolisso ne devrait pas être titulaire contre les Dogues ce soir. Le technicien italien compterait sur Maxence Caqueret et Diawara pour animer le milieu de terrain des Gones. Sur les côtés, Kumbedi et Henrique devraient évoluer dans des rôles de pistons.

Un autre cadre de retour en attaque

Hormis les buts où Lopes tient toujours sa place, Fabio Grosso devrait faire tourner sur chaque ligne. Alors qu’il a démarré sur le banc face au Stade Rennais lors de la 12e journée, le capitaine Alexandre Lacazette devrait être titulaire au coup d’envoi contre Lille. L’ancien joueur d’Arsenal sera assisté par Ernest Nuamah et Baldé sur les côtés.

La compo attendue de l’OL contre Lille

Lopes - Mata, Diomandé, O'Brien - Kumbedi, Caqueret, Diawara, Henrique - Nuamah, Lacazette (cap), Baldé.