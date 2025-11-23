Le Mondial avec le Bleus ? La revanche de Pogba

L'ancien milieu de terrain de Manchester United a foulé la pelouse du Roazhon Park à la 85e minute, accueilli par une salve d'applaudissements des supporters ayant fait le déplacement, conscients de l'importance de ce moment pour lui.

Une attente de 811 jours s'achève en Bretagne.

Ce retour tant attendu n'a cependant pas suffi à atténuer la déception. Monaco était déjà mené 4-0 par Rennes, un match marqué par une défense fébrile et l'expulsion du capitaine Denis Zakaria avant la mi-temps. Pogba est entré en jeu en sachant que la rencontre était perdue, mais la symbolique de son retour a éclipsé le résultat. Mika Biereth a inscrit un but de consolation dans les arrêts de jeu, mais la défaite 4-1, la deuxième concédée par Monaco sur le même score en deux semaines consécutives, a relégué l'équipe de Sébastien Pocognoli à la huitième place de Ligue 1. Pour Pogba, ce soir-là, l'important n'était pas les statistiques, mais de pouvoir faire ce qu'il aime le plus.

De la suspension pour dopage à la rédemption

Le retour de Pogba intervient après une période tumultueuse qui a failli mettre un terme prématuré à sa carrière. En août 2023, alors qu'il était sous contrat avec la Juventus, il a été contrôlé positif à la déhydroépiandrostérone (DHEA), ce qui a entraîné une suspension provisoire puis une interdiction de quatre ans prononcée en février 2024. Pogba a insisté sur le fait que l'incident était dû à la prise involontaire d'un complément alimentaire contaminé, une thèse défendue avec succès par son équipe juridique, ce qui a permis de réduire sa suspension et d'autoriser son retour en mars 2025. La Juventus a résilié son contrat à l'amiable fin 2024, laissant le champion du monde 2018 sans club ni temps de jeu pendant plus de deux ans. Monaco a pris le risque et Pogba est désormais de retour sur les terrains.

« J'ai ressenti beaucoup d'émotions. J'étais heureux, mais il y a aussi un peu de tristesse quant au résultat », a-t-il déclaré à Ligue 1+.

« On a parcouru un long chemin. Aujourd'hui, c'était une étape importante. Je l'ai franchie et j'en suis content. Quant aux autres, on est un peu déçus de cette défaite. Je me sens bien ; il y a eu beaucoup de travail. J'ai encore besoin de temps pour retrouver la forme et jouer 90 minutes. Mais ça viendra avec le temps. On s'entraîne pour ça. On va essayer d'aider l'équipe au maximum. C'était étrange au début de reprendre l'avion avec le groupe. Je me suis bien réintégré. On a un très bon groupe. On retrouve peu à peu nos automatismes. »

Selon L'Équipe, le staff médical de Monaco va procéder à une réintroduction progressive : augmenter graduellement son temps de jeu, avec pour objectif final d'enchaîner deux matchs de 90 minutes avec seulement trois jours de récupération entre chaque. Il rêve toujours de représenter la France à la Coupe du Monde 2026, convaincu qu'un dernier chapitre avec les Bleus est à sa portée. Avec 91 sélections et 11 buts, Pogba voit la Ligue 1 comme une bouée de sauvetage pour s'imposer dans l'équipe de Didier Deschamps.

« Mes objectifs ? À court terme, retrouver 100 % de mes capacités, jouer 90 minutes et contribuer au maximum à mon équipe », a-t-il déclaré. « Aujourd'hui, je me concentre sur le jeu avec mes coéquipiers. La Coupe du monde est encore loin. Aujourd'hui, il y a une étape, puis une autre. Si je participe à la Coupe du monde, ce sera du bonus. »