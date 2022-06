Le Milan avance pour Marcelo

Marcelo quittera le Real Madrid lorsque son contrat avec le club espagnol expirera à la fin du mois.

Cependant, la prochaine destination du vétéran brésilien n'est pas aussi certaine. L'offre la plus concrète sur la table, selon Diario AS, vient de Milan.

Les champions de Serie A ont offert à Marcelo 3 millions d'euros par saison. Il gagnait 6 millions d'euros par saison à Santiago Bernabéu, et on pense qu'il n'est pas convaincu qu'il devrait diviser son salaire par deux en partant vers de nouveaux horizons. Le Milan s'intéresse toujours à lui et tentera à nouveau de le faire venir à San Siro. Marseille est également sur les rangs.

Marcelo, 34 ans, est né à Rio de Janeiro et a rejoint Madrid en 2007. Depuis, il a gagné tout ce qu'il y a à gagner dans le football et est devenu l'un des plus grands joueurs de l'histoire du club. Mais la saison dernière, il n'a joué que 807 minutes toutes compétitions confondues.