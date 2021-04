Le message touchant de Kevin De Bruyne contre la Super League

Sur Twitter, le milieu de terrain de City, premier club a avoir quitté la Super League, s'est dit opposé à la création de cette nouvelle compétition.

Annoncée en grande pompe dimanche soir par les douze clubs fondateurs, la Super League ne verra finalement pas le jour. En tout cas pas sous le format initialement présenté. En cause, la vive polémique suscitée par sa création et le rejet global des différents amoureux de football. Effrayés par la fronde, certains ont donc décidé de s'en aller.

Premier club ayant décidé de faire marche arrière : Manchester City. Depuis, les cinq autres clubs anglais concernés par la Super League ont fait de même. Ce qui met un sérieux coup au projet principalement mené par Florentino Pérez, président du Real Madrid. Kevin de Bruyne, star de Manchester City, s'était offusqué d'un tel projet sur Twitter.

"Nous savons que c'est un gros business et je sais que j'en fait partie"

"Ce gars vient d'une petite ville de Belgique en rêvant d'évoluer au plus haut niveau possible. J'ai joué dans le championnat belge, allemand et anglais. Et j'ai aussi représenté fièrement mon pays. J'ai travaillé et affronté contre tout le monde ayant le même objectif ultime. Mais le mot le plus important dans ça, c'est la compétition", écrit le Belge.

"Avec tous les événements qui se sont déroulés ces derniers jours, c'est peut-être le bon moment de se rassembler tous ensemble et de trouver une solution. Nous savons que c'est un gros business et je sais que j'en fait partie. Mais je reste toujours un petit garçon qui aime juste jouer au football", rappelle l'ancien joueur de Chelsea.

"Ce n'est pas à propos d'une certaine entité dans ce cas, c'est juste à propos d'un football au-dessus du monde entier. Inspirons la prochaine génération de footballeurs et laissons les fans rêver", fait enfin savoir l'international belge. Une prise de position qui a le mérite d'être claire, et qui était attendue par de nombreux fans. Ces dernières heures, beaucoup de supporters demandent aux joueurs avec une certaine notoriété de prendre position pour défendre les intérêts du football. Kevin de Bruyne a répondu présent.