Le fils d'Aragones rend hommage à Antoine Griezmann

Le fils de Luis Aragones a rendu un vibrant hommage à Antoine Griezmann.

Meilleur buteur de l’histoire de l’Atlético Madrid, Luis Aragones a été rejoint la semaine dernière par Antoine Griezmann. L’international français a égalé le record de 173 buts de la légende madrilène. La semaine dernière lors du match contre Getafe, Antoine Griezmann s’est présenté au stade avec une tenue sur laquelle on pouvait voir une image de Luis Aragones. Un geste auquel le fils de l’Espagnol, Luis Aragones, qui porte le même nom que son père, a répondu.

Luis Aragones Fils remercie Griezmann

Décédé en 2014, Luis Aragones n’a pas eu la chance de voir son record égalé et encore moins l’hommage d’Antoine Griezmann à son endroit. Mais le fils de la légende des Colchoneros a tenu à témoigner sa gratitude au Français au nom de son père. « J’ai ressenti de la joie. Se souvenir de mon père signifie le garder en vie. Je n’ai pas pu regarder le match contre Getafe, mais quand j’ai appris que Griezmann avait égalé mon père, j’ai ressenti de l’émotion. Pour mon père, en raison des valeurs qu’il a inculquées, les objectifs individuels passent au second plan. C’est bien, mais le football est un sport d’équipe », a déclaré Luis Aragones Fils.

Getty Images

L’hommage d’Aragones à Griezmann

Outre la reconnaissance à l’endroit du Français, Luis Aragones Fils a également rendu un vibrant hommage à Antoine Griezmann. Même s’il reconnait les qualités indéniables du champion du monde 2018, il estime que ce dernier a encore du chemin à faire pour atteindre le niveau de son père. « Griezmann est un footballeur magnifique. Il est extraordinaire. Peut-être plus complet car maintenant il y a de meilleurs entraînements. Ils sont tous les deux intelligents et savent bien se positionner sur le terrain. Mon père tirait mieux les coups francs. C’était le leader du vestiaire. Il avait beaucoup plus de détermination. Il avait une très grande profondeur. Vous naissez avec la capacité de leadership et mon père est né avec. Il manque quelque chose à Griezmann pour atteindre ce niveau », a-t-il ajouté.