Griezmann sous-coté ? "Il mérite beaucoup mieux"

Antoine Griezmann a été louangé par un équipier, à la fois en tant que personne et en tant que joueur.

Depuis le début de la saison, Samuel Lino s'est imposé comme un joueur clé de l'Atlético de Madrid. Après le départ de Yannick Carrasco pour Al-Shabab, Lino a pris le poste de latéral gauche et ses performances ne cessent de s'améliorer de semaine en semaine.

Même lorsque Carrasco était encore au club, Lino était prêt à rester et à se battre pour une place dans l'équipe première de Diego Simeone, comme il l'a déclaré à Diario AS.

L'article continue ci-dessous

"Je n'ai pensé qu'à être ici. Profiter du moment présent, sans penser à ce qui pourrait se passer ensuite. Je savais que Yannick était là, que Roro (Rodrigo Riquelme) allait revenir, mais je n'ai pensé qu'à travailler et à faire mon travail, la tête tranquille et sans me mettre la pression pour savoir si j'allais partir ou rester. Ce qui doit arriver sera ce que le destin dictera".

Au cours de l'entretien, Lino a également parlé en termes élogieux de son coéquipier Antoine Griezmann, à la fois en tant que personne et en tant que joueur.

"Il mérite plus (de succès). Antoine est extraordinaire, c'est une personne formidable, un type formidable. Il s'entend toujours bien avec tout le monde, avec les nouveaux comme Galan, Riquelme ou moi. Il parle toujours bien et s'approche de nous pour nous mettre en confiance. C'est quelqu'un de bien et il montre ses qualités et ses performances. Il est un exemple pour tout le monde".

Lino semble être un joueur très important pour l'Atlético de Madrid, et s'il continue à s'améliorer, cela pourrait être une perspective très effrayante pour les 19 équipes de la Liga.