Le FC Barcelone ne peut pas offrir de contrats lucratifs à Fati et Pedri mais reste confiant

Les géants de la Liga sont toujours en pourparlers avec deux candidats potentiels pour prolonger leur séjour au Camp Nou, mais les fonds manquent.

Le FC Barcelone reste persuadé qu'Ansu Fati et Pedri peuvent signer un nouveau contrat au Camp Nou, mais les géants de la Liga ne peuvent pas se permettre de faire des offres lucratives à deux grands espoirs alors qu'ils continuent de faire face à des difficultés financières. Les problèmes d'argent en Catalogne sont connus de tous, la mauvaise gestion des précédents présidents rendant la vie difficile à Joan Laporta et ses partenaires.

L'un des plus gros problèmes auxquels les Blaugrana sont confrontés concerne les efforts déployés pour faire signer de nouveaux contrats à leurs meilleurs éléments, car il est impératif de conserver les jeunes stars les mieux cotées si l'on veut profiter des succès futurs. La prolongation des contrats des jeunes talents Fati et Pedri est considérée comme une priorité absolue pour les membres du conseil d'administration du FC Barcelone.

Des mises à jour sur ces discussions sont attendues avant l'assemblée des membres du club le 17 octobre, bien que Goal ait appris qu'aucun des deux n'est aussi proche d'une signature que les bruits qui courent au Camp Nou le suggèrent. Des déclarations d'intention ont régulièrement été faites par des personnalités du Barça au cours des dernières semaines, et les négociations contractuelles seraient "en bonne voie" et "très avancées".

Quels sont les prochains dossiers prioritaires du Barça ?

Il est entendu que toutes les parties sont satisfaites de la façon dont les choses progressent, mais il est impossible d'échapper au fait que deux des jeunes les plus recherchés d'Europe n'ont pas encore mis la main à la pâte. Pedri et Ansu Fati ont tous deux suscité l'admiration de cadors européens, le Bayern Munich étant intéressé par le premier tandis que le second a fait l'objet d'un intérêt de la part de poids lourds de la Premier League.

Le Barça sait qu'il ne peut pas se permettre de perdre du temps dans les négociations et fait pression pour que les accords soient conclus. Ils sont convaincus que les deux hommes peuvent être conservés, avec des compromis proches des détails mineurs concernant la durée des contrats et les clauses de bonus. Fati et Pedri verront leurs conditions actuelles améliorées, puisque leurs positions actuelles dans l'équipe senior sont reconnues, mais la plus grande pierre d'achoppement pour le Barca reste l'incapacité d'offrir des salaires élevés à ceux qui les méritent le plus.

Une fois que Barcelone aura obtenu la prolongation de Fati et Pedri pour plusieurs années supplémentaires au Camp Nou, l'attention pourra alors se tourner vers l'ouverture de discussions avec d'autres joueurs. Ronald Araujo et Gavi sont les prochains à faire l'objet d'une revalorisation, car ils sont également considérés comme des éléments essentiels du plan à long terme.

Le défenseur uruguayen Araujo dispose déjà d'une clause libératoire de 200 millions d'euros dans un contrat qui doit courir jusqu'en 2023, mais le milieu de terrain de 17 ans Gavi - qui est devenu le plus jeune joueur à débuter dans l'équipe nationale espagnole - pourrait être arraché pour seulement 50 millions d'euros en l'état actuel des choses. Laporta est impatient de voir ces deux joueurs signer un nouveau contrat, le Barça espérant que les problèmes qui ont conduit au départ de Lionel Messi et Antoine Griezmann cet été ne reviendront pas le hanter.