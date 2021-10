FC Barcelone : Louis Van Gaal défend ses compatriotes

Le sélectionneur néerlandais a pris la défense du trio, qui continue de faire l'objet d'un mécontentement au Camp Nou.

Louis van Gaal estime qu'il est typique du FC Barcelone de rejeter la faute sur les étrangers lorsque les résultats ne sont pas à la hauteur, alors que Ronald Koeman, Frenkie de Jong et Memphis Depay sont très critiqués en Catalogne. L'entraîneur néerlandais a pris la défense de ces trois joueurs et de l'ancien sélectionneur des Pays-Bas, qui continuent de faire l'objet de mécontentement au Camp Nou après un début de saison difficile.

À la veille du dernier match de son équipe avant la fin de la trêve internationale d'octobre, l'ancien entraîneur du FC Barcelone et de Manchester United notamment s'est exprimé sur le sujet et estime qu'il n'est pas nouveau qu'ils soient désignés comme boucs émissaires. "Frenkie de Jong, critiqué ? " Van Gaal a raillé lorsqu'il a été interrogé sur l'attitude envers ses compatriotes en club. "C'est typique à Barcelone. Quand vous avez les grandes contributions qu'il a eues ces deux dernières années, il n'y a pas trop de soucis à se faire".

"Mais quand les choses vont mal, les gens à Barcelone cherchent toujours les étrangers à blâmer ", a ajouté Louis Van Gaal. Le technicien de 70 ans a également pris le temps de faire d'autres éloges de Memphis Depay au niveau international, soulignant comment son implication dans le travail à eu un impat sur ses statistiques : " Quand je regarde les données de Memphis, je n'ai jamais eu un attaquant comme ça" .

"Quelqu'un qui court autant, qui va en profondeur autant de fois et qui rentre autant dans le ballon. C'est louable ", a conclu Louis Van Gaal. Si ses joueurs suscitent l'ire des fans des Blaugrana en club, ils ont réalisé une campagne solide lors des qualifications pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. À sept journées de la fin, ils occupent la tête du groupe G, juste devant la Norvège, et cherchent à assurer leur place dans le tournoi de l'année prochaine.

Ils affronteront Gibraltar lors du dernier match de la trêve internationale d'octobre. Une victoire leur permettrait de conserver au moins deux points d'avance en tête du classement. Une fois ce match joué, les Néerlandais évoluant au FC Barcelone devront retourner à leur pain quotidien et aider leur ancien sélectionneur, Ronald Koeman, à sauver sa tête sur le banc de touche du club catalan.

Le FC Barcelone a connu un début de saison très compliqué et pointe à la neuvième place du classement en championnat avec déjà trois matches nuls et une défaite au compteur, ainsi que deux défaites en deux journées de Ligue des champions face au Bayern Munich et à Benfica.