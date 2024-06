Le discours motivant de Mbappé dans le vestiaire avant Autriche - France dévoilé

Capitaine de l’Equipe de France, Kylian Mbappé avait donné le ton avant le premier match des Bleus à l’Euro 2024 contre l’Autriche.

Le leadership de Kylian Mbappé n’est plus à démontrer. Très apprécié par son prédécesseur Hugo Lloris, qui lui a cédé le capitanat, le Bondynois ne manque aucune occasion pour motiver ses partenaires avant un match des Bleus. Il l’a encore fait avant l’entrée en lice de l’Equipe de France à l’Euro 2024 en Allemagne.

"On n’a peur de rien du tout"

La France a disputé son premier match de l’Euro 2024, ce lundi 17 juin. Face à l’Autriche, les Bleus ont réussi à arracher les trois points en s’imposant sur le score de 0-1 au coup de sifflet final. Mais avant ce match, le capitaine de l’Equipe de France a tenu un discours exceptionnel dans le vestiaire, donnant de la motivation à ses partenaires.

« On y va, quoi qu'il se passe. L'arbitre, le terrain, les supporteurs... Toujours répondre par le jeu. On a les joueurs pour jouer. On met le ballon au sol, on joue, avec de la personnalité. Peu importe ce qu'il se passe, pressing, pas pressing, ce n'est pas notre problème. On a travaillé le pressing, surtout les quinze premières minutes. Kiffez les gars, ce sont de bons moments. Ce sont des matchs d'Euro. On n'a peur de rien du tout. Si on joue, ça va passer », a lancé Kylian Mbappé, selon des images dévoilées par TF1.

"Attention aux coups de pieds arrêtés"

Par ailleurs, le joueur de 25 ans a invité à l’esprit collectif en ne laissant aucun coéquipier couler. La nouvelle recrue du Real Madrid a également mis l’accent sur plusieurs détails de jeu, qui pourraient échapper à ses coéquipiers face à une solide équipe autrichienne encadrée par Ralf Rangnick.

« Attention aux coups de pieds arrêtés, ce sont des détails mais c'est important. Regardez bien les placements. Soyez réactifs, parlez. Dayot (Upamecano) est l'homme de base, c'est lui qui parle. On l'a bossé à l'entraînement. C'est lui qui a la voix. C'est important, que ce soit défensivement ou offensivement, c'est aussi une clef. On a vu, ils ont des joueurs qui sont grands, ce n'est pas grave. Il faut être actif. Peu importe ce qu'il se passe, niveau de jeu, décisions, on n'abandonne personne. Si un gars est en difficulté, on le tire avec nous. On ne laisse personne couler. Il faut être tous ensemble », a ajouté le Bondynois.

Malheureusement, le capitaine des Bleus s’est fracturé le nez à quelques minutes de la fin de la rencontre après un duel aérien avec Kevin Danso, qui s’est excusé après le match. Mbappé est d’ores et déjà forfait pour le match contre les Pays-Bas, vendredi. Il devrait jouer avec un masque pour ses prochaines rencontres avec les Bleus. S’il était dit que Mbappé ne subira pas une opération, le joueur va finalement être opéré après l’Euro 2024.