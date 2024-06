Equipe de France, l’humilité grande classe de Mbappé avant d’affronter l’Autriche

Contrairement à ce que pensent certains observateurs, Kylian Mbappé est plein d’humilité.

L’Equipe de France défie l’Autriche, ce lundi 17 juin 2024, dans le cadre de la première journée de l’Euro 2024 dans le groupe D. A quelques heures du coup d’envoi de cette entrée en lice pour les finalistes du dernier Mondial, le capitaine des Bleus fait parler son humilité.

"Des joueurs ont plus d’expérience que moi dans l’équipe"

Alors que des observateurs estiment que le Bondynois serait à l’image de son idole Cristiano Ronaldo (égoïste pour certains), ce n’est pas le cas. Dans une interview accordée au TF1, ce dimanche, le capitaine de l’Equipe de France a fait montre d’une humilité de grande classe, soulignant qu’il y a des joueurs qui sont très expérimentés que lui dans la sélection. Le Bondynois accepte en effet de partager le leadership avec tous ses coéquipiers.

« Le joueur que je suis, commence à avoir un peu d’expérience mais en tant que capitaine, je suis toujours dans l’apprentissage. Il y a des joueurs qui ont plus d’expérience que moi dans l’équipe donc j’essaie de partager le leadership un maximum. Il y a des joueurs qui émergent. Il faut essayer de donner de la place à tout le monde. Ça a toujours été ça l’équipe de France, elle appartient à tout le monde et c’est un plaisir pour moi d’impliquer tous les gars », a confié la nouvelle recrue du Real Madrid au micro de TF1.

Hugo Lloris jette des fleurs à Mbappé

Ancien capitaine des Bleus et retraité depuis la Coupe du monde 2022 au Qatar, Hugo Lloris a avoué être confiant que Kylian Mbappé fera un bon capitaine de l’Equipe de France.

« Chez Kylian, il y avait une forme de leadership qui était en train d’émerger en lui. On a pu s’en rendre compte pendant la dernière Coupe du monde. Il a pris petit à petit beaucoup plus de place dans le vestiaire en s’exprimant et en ayant un vrai impact dans les performances de l’équipe. Aujourd’hui, ça lui va très bien. Ça le responsabilise encore plus. On le voit avec les Bleus. Il est léger, a le sourire, est prêt pour répondre aux attentes et aux nouveaux défis qui s’annoncent », a déclaré l’ancien de Tottenham et de l’OL dans une interview à La Provence, dimanche.

Les Bleus jouent contre l’Autriche ce lundi (21 heures) pour le compte de la première journée de l’Euro 2024. L’Esprit arena servira de lieu à ce choc entre Autrichiens et Français, ce lundi soir.