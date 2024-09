Le clin d'œil inattendu de Kylian Mbappé au PSG

Kylian Mbappé a eu une pensée pour le PSG après la réception d’un prestigieux prix, lundi.

L’histoire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain n’est pas encore tout à fait terminée. Trois mois après son départ, le joueur et le club sont toujours au cœur d’un litige financier qui n’est pas près de son dénouement. Mais les relations glaciales entre les deux parties n’ont pas empêché l’international français de faire un joli clin d’œil au club de la capitale après avoir reçu le prix de meilleur buteur de l’édition précédente de la Ligue des Champions, ce lundi.

Mbappé – PSG, une relation brisée

Les relations entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain ne sont plus au beau-fixe depuis plusieurs mois. Une rupture due notamment au traitement réservé au Bondynois en fin de saison dernière. En effet, après qu’il a fait part à la direction de ses intentions de départ, Kylian Mbappé a vu son temps de jeu être considérablement réduit.

En plus de cela, le club de la capitale a estimé qu’il n’était plus nécessaire de lui payer ses derniers salaires et primes alors qu’il allait partir gratuitement. Des sous, 55 millions d’euros notamment, que réclame le Bondynois qui a d’ailleurs eu gain de cause devant la commission juridique de la LFP même si le PSG refuse toujours de payer.

Kylian Mbappé remercie le PSG après le soulier d’or de la C1

Par ailleurs, la mise à l’écart de Kylian Mbappé ne l’a pas empêché de porter le Paris Saint-Germain jusqu’en demi-finale de la Ligue des Champions (éliminé par Dortmund, 1-0, 0-1). Le capitaine des Bleus a même fini meilleur buteur de la compétition avec 12 buts. Alors qu’il a rejoint depuis le Real Madrid, Kylian Mbappé a reçu, ce lundi, son prix de soulier d’or et n’a pas manqué de remercier le PSG dans la foulée.

« Soulier d'or de la Ligue des champions 23/24. J'ai toujours faim d'en avoir plus au Real Madrid. Merci également à mes anciens coéquipiers et au personnel du PSG », a écrit l’ancien monégasque sur son compte Instagram.