Le carton bleu arrive et il va tout changer !

Le football devrait connaître un changement important de ses règles dans les années à venir,

Le système des cartons devrait être modifié pour la première fois depuis plus de 50 ans.

Comme le rapporte The Telegraph (via Diario AS), l'International Football Association Board (IFAB), l'organisme chargé de dicter les règles du football, a l'intention d'annoncer vendredi l'ajout de cartons bleus.

L'article continue ci-dessous

Ce nouveau carton sanctionnera le fait de couper une attaque prometteuse (mais pas assez pour être rouge), également connu sous le nom de faute cynique, ou les protestations excessives à l'égard de l'arbitre (dissidence). Il entraînera l'exclusion du joueur pendant 10 minutes, à l'instar des "sin bins" utilisés au rugby.

Le nouveau carton sera introduit progressivement et pourrait apparaître dès cette saison. On ne sait pas encore quand il sera introduit en Liga, et il reste à voir comment il sera accueilli en Espagne, où il aura un impact important.Le football devrait connaître un changement important de ses règles dans les années à venir, puisque le système des cartons devrait être modifié pour la première fois depuis plus de 50 ans.

Comme le rapporte The Telegraph (via Diario AS), l'International Football Association Board (IFAB), l'organisme chargé de dicter les règles du football, a l'intention d'annoncer vendredi l'ajout de cartons bleus.

Ce nouveau carton sanctionnera le fait de couper une attaque prometteuse (mais pas assez pour être rouge), également connu sous le nom de faute cynique, ou les protestations excessives à l'égard de l'arbitre (dissidence). Il entraînera l'exclusion du joueur pendant 10 minutes, à l'instar des "sin bins" utilisés au rugby.

Le nouveau carton sera introduit progressivement et pourrait apparaître dès cette saison. On ne sait pas encore quand il sera introduit en Liga, et il reste à voir comment il sera accueilli en Espagne, où il aura un impact important.