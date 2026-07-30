Selon ces informations, le transfert était déjà dans sa dernière ligne droite, et le joueur de 21 ans aurait lui aussi donné son accord pour un départ vers la capitale italienne. L’opération aurait finalement échoué en raison des exigences trop élevées du champion de Belgique en matière d’indemnité de transfert. La Roma a ainsi proposé 35 millions d’euros pour l’avant-centre, mais Bruges a refusé. Les discussions ont ensuite été interrompues.

De quoi redonner de l’espoir au Borussia Dortmund. Les Schwarz-Gelben suivent l’international allemand Espoirs (24 sélections, 12 buts) depuis déjà plusieurs semaines. Mi-juillet, le Corriere dello Sport évoquait même un accord de principe entre le BVB et Tresoldi.

Pour qu’un transfert se concrétise, plusieurs conditions devaient toutefois encore être remplies, disait-on alors. L’avenir de Serhou Guirassy reste surtout toujours incertain. Si le joueur de 30 ans, qui susciterait l’intérêt de plusieurs grands clubs internationaux, devait quitter le BVB, un remplaçant devrait d’abord être recruté. Cela pourrait alors ouvrir la voie à une arrivée de Tresoldi en Bundesliga.

Le BVB n’est pas seul sur le coup : une grosse concurrence dans le dossier Tresoldi

Mais la liste des prétendants à Tresoldi est longue. Outre le BVB, Manchester United et l’Atlético de Madrid suivraient notamment aussi l’attaquant.

Un départ immédiat n’est toutefois pas prévu en principe du point de vue du Club Bruges. Tresoldi n’a rejoint le club belge que l’été dernier en provenance de Hanovre 96 et s’y est imposé immédiatement. En Ligue des champions, il a inscrit trois buts en dix apparitions, notamment contre le FC Barcelone et l’Atlético. Toutes compétitions confondues, il a totalisé 23 buts et neuf passes décisives en 58 matches officiels. Son contrat à Bruges court encore jusqu’en 2029.