Le bel hommage d’Adrien Rabiot à Massimiliano Allegri

Depuis vendredi, Massimiliano Allegri n’est plus l’entraîneur principal de la Juventus Turin.

Revenu à la tête du staff technique de la Juventus Turin depuis l’été 2021, Massimiliano Allegri a été éjecté de son poste, ce vendredi 17 mai 2024. Le technicien italien ne va donc pas terminer la saison avec la Vieille Dame.

Allegri viré avec effet immédiat

Auteur d’un deuxième passage très maigre (1 trophée) contrairement au premier (11 trophées entre 2014 et 2019), Massimiliano Allegri a été limogé par la Juventus Turin, vendredi. Entre autre raison du limogeage d’Allegri, la Vieille Dame évoque « certains comportements non compatibles avec les valeurs de la Juventus ». Allegri a été expulsé lors de la finale de Coupe d’Italie remportée face à l’Atalanta.

GOAL

« La Juventus annonce que Massimiliano Allegri a été relevé de ses fonctions d’entraîneur de l’équipe première masculine. Ce licenciement fait suite à certains comportements pendant et après la finale de la Coppa Italia, que le club a jugé non compatibles avec les valeurs de la Juventus et avec le comportement que doivent garder ceux qui la représentent. Elle met fin à une période de collaboration qui a commencé en 2014, a repris en 2021 et s’est terminée après les 3 dernières saisons en même temps que la finale de la Coupe d’Italie. Le club souhaite à Massimiliano Allegri bonne chance pour ses projets futurs », a écrit la Juventus dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

L'article continue ci-dessous

Rabiot rend hommage à Allegri

En fin de contrat cet été à la Juventus Turin, Adrien Rabiot n’a pas encore évoqué son avenir. Le Français a d’ailleurs indiqué qu’il prendra prochainement une décision. S’il prolongera ou pas. Après avoir pris les nouvelles concernant l’éviction de son coach, le milieu central français rend hommage au technicien italien.

Getty

« On se souviendra de vous comme l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire de la Juventus. Vous méritiez un adieu différent. Merci pour tout 'Mister' et bonne chance », a écrit l’ancien milieu parisien sur son compte Instagram.