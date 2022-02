Le Barça vise Koulibaly

Le FC Barcelone affronte Naples demain soir au Camp Nou dans le cadre du premier tour à élimination directe de l'Europa League et il se pourrait qu'il prête une attention toute particulière à un joueur de l'équipe adverse.

Le Barça veut un défenseur

Il s'agit de Kalidou Koulibaly, que le FC Barcelone souhaiterait recruter cet été, selon Diario Sport.

Le défenseur central sénégalais est performant au niveau mondial depuis des années et le FC Barcelone jugerait sa signature plus plausible que celle de Matthijs de Ligt, de la Juventus, financièrement irréalisable.

Le contrat de Koulibaly avec Naples expire à l'été 2023 et la saison prochaine sera donc la dernière chance pour le club italien d'obtenir un prix significatif pour ses services s'il ne renouvelle pas.

On pense que le FC Barcelone pourrait l'engager pour une somme avoisinant les 40 millions d'euros, et que les Blaugrana sont désireux de recruter un défenseur central de haut niveau en plus d'une option économique.

Jules Kounde est le premier choix de Xavi Hernandez, mais on pense qu'il faudra débourser une petite fortune pour l'arracher à Séville. De Ligt est dans une situation similaire, l'attention s'est donc tournée vers Koulibaly.