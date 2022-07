Le Barça plus gros dépensier malgré sa dette

Le FC Barcelone tente peut-être de sortir de la pire crise financière de son histoire, mais il la vit assez bien.

Selon Marca, les Blaugrana ont dépensé plus que quiconque cet été.

Après une année où les dettes du FC Barcelone ont atteint 1,3 milliard d'euros et deux fenêtres de transfert où ils ont eu du mal à enregistrer des joueurs, beaucoup se demandent comment ils peuvent tout se permettre. Cependant, la plupart de leurs problèmes d'enregistrement de joueurs n'étaient pas des problèmes de trésorerie, mais plutôt des problèmes de respect des règles du fair-play financier de La Liga.

Le club a restructuré sa dette et, plus récemment, a vendu une partie de ses revenus futurs provenant des droits de télévision afin d'obtenir des liquidités à court terme et de financer un remodelage de l'équipe.

Ce remodelage a eu lieu. Après les signatures gratuites d'Andreas Christensen et de Franck Kessie, Barcelone a fait appel à Raphinha et Robert Lewandowski. Les deux transactions, 55 millions d'euros (+10 millions d'euros) et 45 millions d'euros (+5 millions d'euros), font du FC Barcelone l'équipe qui a le plus dépensé lors de cette fenêtre de transfert, pour un montant de 115 millions d'euros.

Juste derrière eux se trouvent les riches de la Premier League, à savoir Manchester City (108 millions d'euros) et Leeds United (105 millions d'euros). Les clubs londoniens d'Arsenal, Chelsea et Tottenham suivent, tandis que le Borussia Dortmund occupe la septième place du classement (86 millions d'euros). Juste derrière, on trouve Liverpool et le Real Madrid (80 millions d'euros), dont la totalité des dépenses est due à Aurélien Tchouameni.

L'article continue ci-dessous

Ces chiffres montrent avant tout le fossé qui se creuse entre la Premier League et le reste du monde.