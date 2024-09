"Le 9 à Madrid est une position très marquée", Mbappé déstabilisé avant Stuttgart

Un ancien footballeur met à mal Kylian Mbappé avant la réception de Stuttgart en Ligue des champions, ce mardi.

Champion en titre de Ligue des champions, le Real Madrid remet son titre en jeu ce mardi 17 septembre. Les Merengue reçoivent les Allemands de Stuttgart pour le compte de la première journée de la prestigieuse compétition des clubs européens. Mais avant ce choc, Fernando José da Silva Freitas Meira, ancien défenseur central du club allemand, ne voit pas Mbappé comme une menace dans l’effectif de la Maison Blanche.

"Mbappé a besoin d’espace et cet espace n’existe pas"

Avant-centre de formation, Kylian Mbappé est beaucoup plus à l’aise dans le couloir gauche que dans l’axe. Une position très bien occupée par Vinicius Junior, qui réussit bien sa mission sur ce côté. Pour Fernando Meira, Kylian Mbappé aura du mal à convaincre à Madrid puisque le Bondynois a besoin de plus d’espace pour jouer. Ce qu’il n’aura pas, vu la façon de jouer des adversaires de la Maison Blanche.

« Il est bien plus qu'un ailier gauche. Tout le monde sait qu’ils préfèrent ce groupe. Et le fait que le Real Madrid ait actuellement Vinícius et Rodrygo, qui sont deux des meilleurs footballeurs du monde, incite Mbappé à chercher un autre poste. Le neuf à Madrid est une position très marquée, avec peu d'espace. Kylian a besoin d'espace pour contre-attaquer et normalement les équipes qui jouent contre le Real Madrid jouent en bloc bas, et il a peu d'espace pour jouer entre les lignes. Il est difficile pour le Real Madrid de renverser la situation. Il a besoin d'espace pour contre-attaquer. Et cet espace, à mon avis, n’existe pas. Il y a beaucoup à faire », a confié le désormais commentateur et agent dans une interview à AS.

Sans doute, Kylian Mbappé, qui a signé au Real Madrid cet été, a du mal à convaincre pour ses débuts en Liga, auteur de quelques copies indigestes. En cinq matchs en championnat, l’ancien du Paris Saint-Germain compte 3 buts, dont deux penalties. L’attaquant de 25 ans est attendu contre Stuttgart, ce mardi soir, à Bernabéu.