L'amitié Neymar-Messi en jeu ?

Les anciens coéquipiers du FC Barcelone sont sur le point de s'affronter sur la plus belle scène du football sud-américain.

Neymar a plaisanté en disant que son amitié avec Lionel Messi était "en jeu" lorsque le Brésil affrontera l'Argentine en finale de la Copa America. Deux poids lourds du football sud-américain ont organisé un affrontement alléchant à Rio de Janeiro samedi, avec la couronne continentale à gagner. La rencontre entre Neymar et Messi fera la une des journaux en Amérique du Sudl, et la star brésilienne admet que ses liens étroits avec son ancien coéquipier de Barcelone pourraient être rompus au Maracana.

Neymar a déclaré aux journalistes avant le choc qui verra le capitaine argentin être à la recherche d'un premier titre majeur avec son pays: "Lionel Messi est, comme je l'ai toujours dit, le meilleur joueur que j'ai jamais vu jouer et c'est un grand ami, mais maintenant nous sommes en finale, nous sommes rivaux, je veux gagner et je veux vraiment gagner ce titre, qui serait ma première Copa America. Messi cherche son premier titre avec l'équipe nationale depuis de nombreuses années, et chaque fois que nous [le Brésil] ne sommes pas présents au tournoi, je l'ai encouragé".

"Je l'ai encouragé lors de la finale de la Coupe du monde 2014, lorsqu'il affrontait l'Allemagne. Maintenant, le Brésil est en conflit, donc notre amitié est en jeu. Le respect entre nous est toujours grand mais un seul peut gagner. Quand vous êtes ami avec quelqu'un, il est difficile d'oublier l'amitié que vous avez - mais par exemple, lorsque vous jouez à des jeux vidéo avec un ami, vous voulez quand même le battre. Ce sera la même chose samedi", a ajouté le numéro 10 du Brésil.

Neymar pousse un coup de gueule pour les supporters brésiliens

Le Brésil est le tenant du titre de la Copa America, ayant décroché la couronne à domicile en 2019. Néanmoins, Neymar a raté ce tournoi en raison d'une blessure, ce qui signifie qu'il est toujours à la recherche de son premier titre majeur avec sa sélection nationale, bien qu'à l'image de Lionel Messi, il ait remporté les Jeux Olympiques avec son pays. Il est impatient de voir cette attente se terminer ce week-end et frapper ainsi les Brésiliens qui se sont retournés contre leur propre équipe et ont décidé de soutenir l'Argentine.

"Je suis un Brésilien avec beaucoup de fierté et d'amour. Mon rêve a toujours été de faire partie de l'équipe nationale du Brésil et écouter les fans chanter. Je n'ai jamais attaqué ou n’attaquerai jamais le Brésil s’il joue pour quelque chose, quel que soit le sport, un concours de mannequinat, les Oscars ou le n'importe quoi à 4... Si le Brésil est là, je suis pour Brésil, mais quel Brésilien ferait autrement ? D'accord, je vais le respecter, mais allez vous faire... PS : cela ne s'adresse que à ceux qui sont contre", a indiqué Neymar sur son profil Instagram.

Remonté comme une pendule, l'attaquant du Paris Saint-Germain est prêt à l'affrontement final. Il est prêt à faire face à son ancien coéquipier et ami, Lionel Messi, mais même à certains de ses compatriotes qui ne daignent pas soutenir le Brésil. Auteur d'une très belle Copa America, le numéro 10 du Brésil a rendez-vous avec l'histoire dans la nuit de samedi à dimanche.