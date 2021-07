Un ancien international argentin dézingue Neymar

L'attitude de Neymar, notamment contre le Pérou en phase de poule de la Copa America, a profondément irrité Oscar Ruggeri.

Neymar ne fait jamais totalement l'unanimité et notamment en raison de son attitude et de son côté provocateur sur et en dehors du terrain. Depuis son arrivée au PSG, l'international brésilien n'a pas été épargné par les critiques des observateurs du football français souvent agacés par le côté provocateur du Brésilien, sa facilité à en rajouter une fois qu'il a pris un coup d'un adversaire et pour bien d'autres raisons sportives ou non.

Actuellement en mission avec le Brésil pour remporter la Copa America, la première de sa carrière, lui qui avait manqué le dernier sacre de la sélection auriverde en raison d'une blessure, Neymar est étincelant. Néanmoins, l'attaquant du Paris Saint-Germain continue de déchaîner les passions. En effet, en Amérique du Sud aussi, son attitude n'est pas toujours appréciée par les observateurs et un ancien joueur argentin l'a fait savoir.

Oscar Ruggeri, ancien défenseur central argentin, notamment passé par Boca Juniors, River Plate ou encore le Real Madrid et aujourd'hui consultant pour ESPN, n'a pas épargné l'attitude de Neymar pendant la Copa America. "Il n'a pas les codes sur le terrain", a tranché Oscar Ruggeri. "Contre le Pérou, alors qu'il y avait 4-0 pour le Brésil, il tentait des petits ponts. Je lui donnerais un bon coup de pied !"

Le comportement de la star du PSG face à la Colombie, toujours lors de la phase de poules, qui a donné plus de fil à retordre au Brésil que le match face au Pérou, n'a pas non plus été digéré par l'Argentin. "Pourquoi n'a-t-il pas fait les plongeons quand il perdait ? En plus de cela, il a donné deux coups de pied. Si cela avait été quelqu'un d'autre, il aurait été expulsé", s'était agacé Ruggeri sur ESPN il y a quelques jours.

L'article continue ci-dessous

L'ancien international argentin n'a pas manqué l'occasion de comparer Neymar à l'autre grande star de cette Copa America : Lionel Messi. L'attaquant du FC Barcelone qui flambe avec l'Argentine depuis le début de la Copa America (quatre buts et quatre passes décisives en cinq matchs) n'a pas la "mauvaise" attitude du Brésilien. Pour Ruggeri, le sextuple Ballon d'Or est "différent des autres et, même avec un but, il n'agit pas comme ça (comme Neymar)".

Cette Copa America pourrait d'ailleurs être une occasion rare de voir Lionel Messi et Neymar s'affronter sur la scène internationale dans une grande compétition. En effet, le Brésil a validé son billet pour la finale de la Copa America et pourra tenter de défendre son titre le 11 juillet prochain. La bande de Tite affrontera le vainqueur de l'autre demi-finale entre l'Argentine et la Colombie.