La petite phrase de Casemiro sur Messi

Le joueur du Real Madrid s'est fendu d'une petite phrase sur la star du Barça.

Les petits tacles en conférence de presse et par médias interposés commencent à fuser avant la finale de la Copa America entre l'Argentine et le Brésil samedi soir, au Maracana.

"Messi ? Je respecte tout le monde, mais..."

Bien que cette équipe argentine ait été construite autour de Lionel Messi, Casemiro est catégorique sur le fait qu'il y a plus de joueurs qui devraient inquiéter le Brésil en plus du capitaine de l'Albiceleste avant la finale de la Copa America ce week-end.

Le milieu de terrain du Real Madrid a souligné que l'Argentine avait atteint la finale grâce à l'effort collectif de l'équipe et non à la qualité individuelle de l'attaquant barcelonais.

"L'Argentine est une équipe avec des joueurs du plus haut niveau", a déclaré Casemiro.

"Il ne s'agit pas d'un seul joueur. "Nous connaissons la qualité de Messi, c'est un grand joueur, mais nous devons valoriser toute l'équipe argentine et nous devons tous les respecter."

"Il n'y a pas que Messi et Lautaro [Martinez] non plus. Nous ne pouvons pas nous concentrer uniquement sur eux deux. Ce sont des joueurs de première qualité et deux des [joueurs au] plus haut niveau au monde, mais l'Argentine a atteint la finale grâce à leur équipe, à leurs joueurs."

"Nous respectons tout le monde. Je l'admire beaucoup, mais l'Argentine n'est pas seulement Messi et la puissance défensive de l'équipe brésilienne n'est pas seulement Casemiro."