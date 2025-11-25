Lamine Yamal mécontent au Barça ? Le gros reproche

Lamine Yamal est revenu de sélection espagnole en septembre avec une pubalgie, ce qui l'a contraint à manquer les matchs contre Valence, Newcastle United, Getafe et le Real Oviedo. Il a fait son retour contre la Real Sociedad, mais après avoir joué contre cette équipe et le Paris Saint-Germain en l'espace de quelques jours, la blessure est réapparue.

Il a ainsi manqué les quatre derniers matchs de l'Espagne, ce qui a provoqué des tensions entre le FC Barcelone et la Fédération espagnole de football. Et il s'avère que Lamine Yamal est loin d'être satisfait de la gestion de sa convalescence par son club.

Selon The Athletic, Lamine Yamal s'est plaint auprès du FC Barcelone durant la trêve internationale d'octobre, exprimant son mécontentement quant à la gestion de sa convalescence par le département médical du club, dirigé par Julio Tous.

Suite à ces plaintes, le FC Barcelone a procédé à des changements.

La blessure de Lamine Yamal est l'une des douze touchant des joueurs de l'équipe première du Barça cette saison – à titre de comparaison, on en comptait huit à ce stade de la saison 2024-2025. Le jeune joueur a demandé à être soigné par d'autres membres du staff, ce qui lui a été accordé. Depuis, Flick a décidé de revenir aux méthodes en vigueur lors de sa première saison en Catalogne, dans l'espoir de trouver des solutions.

Le FC Barcelone a indéniablement souffert des blessures de joueurs clés, tels que Joan Garcia, Pedri et Raphinha. Le club espère que ces changements mettront fin à ses difficultés, et les semaines à venir seront décisives.