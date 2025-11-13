Lamine Yamal et Vinicius, ça va trop loin

Le défenseur central madrilène de 20 ans a évoqué le tumulte croissant qui règne dans le football espagnol, appelant à un peu d'équilibre alors que l'équipe nationale aborde des matchs de qualification cruciaux pour la Coupe du Monde sans Yamal, blessé.

Les critiques envers Yamal et Vinicius s'intensifient après le Clasico houleux.

La défaite 2-1 du FC Barcelone face au Real Madrid en octobre a été marquée par les accrochages entre Yamal et Dani Carvajal, et par la polémique qui a suivi le coup de sifflet final. Le jeune homme de 18 ans a été critiqué pour son comportement, tandis que sa vie privée a également suscité beaucoup d'attention, notamment suite à une controverse lors d'une fête d'anniversaire et aux nombreuses spéculations concernant sa récente rupture avec Nicki Nicole.

On a beaucoup parlé de la colère manifeste de Vinicius Jr après son remplacement par Xabi Alonso lors du Clasico, un incident qui a ravivé les doutes quant à son avenir au club, sur fond de tensions avec le nouvel entraîneur du Real Madrid. Huijsen, cependant, estime que le tapage médiatique autour des deux joueurs dépasse les bornes et a pris leur défense.

Huijsen défend les stars du Real Madrid et du FC Barcelone

Dans une interview accordée à Radio MARCA, Huijsen a déclaré : « Lamine est un jeune homme comme les autres, il a 18 ans. Parfois, on exagère les choses. C'est la même chose pour Vinicius : c'est un joueur incroyable et un type formidable, mais il est critiqué à outrance pour la moindre chose. »

Il a ajouté un message direct aux médias : « Si nous méritons d'être critiqués, critiquez-nous, mais bien souvent, cela va trop loin. »

L'ancien défenseur de la Juventus et de la Roma a évoqué la forte médiatisation dont il fait désormais l'objet en tant que joueur du Real Madrid : « Le Real Madrid est le plus grand club du monde, il est normal qu'il y ait autant de discussions. Je ne lis pas la presse. Je vis ma vie normalement, je vais à l'entraînement, je rentre chez moi, et c'est tout… Je n'ai pas de petite amie. Je ne publie que des choses liées au football sur les réseaux sociaux. Jouer à la PlayStation est ce qui me détend le plus. »