Ce sera un test difficile pour les Catalans face à la solide équipe de José Bordalas, d'autant plus qu'ils ne seront pas au complet.

Le talent éclatant de Lamine Yamal ne passe pas inaperçu, mais ses récentes préoccupations de santé soulèvent des questions. Pour ceux qui misent sur sa carrière, les meilleurs sites de paris sportifs offrent des analyses détaillées et des cotes compétitives pour évaluer les futures prestations de ce joueur prometteur.

Selon Diario AS, Hansi Flick s'est exprimé sur l'état actuel de son équipe barcelonaise avant le match contre Getafe.

« Ce qui compte le plus pour moi, c'est mon équipe. Nous savons à quoi nous attendre. Aujourd'hui, nous nous sommes bien entraînés et avons récupéré rapidement. Nous devons être frais et dispos. Dans le football comme dans la vie, les choses changent très vite. Nous devons être concentrés sur chaque match. Nous devons tout donner pour ce club et je vais donner le meilleur de moi-même pour cette équipe. »

Image via Clive Mason/Getty Images

Flick fait le point sur les blessures du Barça

Flick ne pourra pas compter sur Gavi contre Getafe, ce qui le désole. Il a confirmé qu'une décision concernant sa possible intervention chirurgicale serait prise prochainement. J'espère qu'on pourra le revoir bientôt. Il faut prendre des décisions, pas aujourd'hui, mais peut-être demain ou lundi. On verra bien. Ce n'est pas le moment de prendre une décision. On va attendre encore quelques jours, en début de semaine prochaine, pour voir comment la situation évolue et quelle décision sera prise.

Flick a confirmé que Pau Cubarsi était une option pour lui, car sa douleur au genou ne serait pas grave, et il a confirmé d'autres bonnes nouvelles concernant Alejandro Balde. Cependant, des inquiétudes subsistent concernant Lamine Yamal, dont la date de retour reste à définir.

« Pour Lamine, il faut y aller au jour le jour. Je pense qu'on verra Baldé bientôt, mais pour Lamine, il faudra attendre. »