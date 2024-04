La sortie surprenante de Samir Nasri sur Messi et Ronaldo

Ancien joueur de l’OM, Samir Nasri vient de donner son avis sur la génération Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

Deux noms qui ont marqué l’histoire du football moderne : Cristiano Ronaldo et Lionel Messi. Mais pour Samir Nasri, ces deux extraterrestres n’auraient pas pu faire leurs noms si la génération précédente (Ronaldo Nazário et Ronaldinho) avait été un peu plus sérieuse.

Le duo Ronaldo-Ronaldinho éteint celui Messi-CR7, selon Nasri

Cristiano Ronaldo et Lionel Messi ont dominé le football moderne pendant plus d’une décennie avant de prendre la décision de quitter l’Europe pour respectivement débarquer en Arabie Saoudite (Saudi Pro League) et aux Etats-Unis (Major League Soccer). Mais pour Samir Nasri, ces deux noms n’ont pas été aussi séduisants que les deux Brésiliens, Ronaldo et Ronaldinho.

Sur la chaîne Twitch du président de l’équipe de France pour la Kings World Cup, AmineMaTue, Samir Nasri a été invité à commenter le football moderne. Au cours du débat initié pour faire en quelque sorte le choix entre la génération portée par Ronaldo Nazário et Ronaldinho, et celle de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, l’ancien milieu offensif de l’Olympique de Marseille a donné son avis.

Pour l’ancien international français (41 capes, 5 buts), les deux Brésiliens sont largement supérieurs au Portugais et l’Argentin en matière de talent pur. « En terme de prime, Ronaldo et Ronaldinho en terme de talent pur, s’ils avaient été sérieux, ils éteignent Messi et Cristiano Ronaldo. En talent pur, Ronaldinho, ce qu’il fait avec un ballon, c’est du jamais vu. Ronaldo le Brésilien, ce qu’il était capable de faire, je n’ai jamais vu personne d’autre le faire. Justement, il n’a pas un prime qui dure comme les autres », a déclaré l’ancien joueur de Manchester City.

Par ailleurs, l’ancien joueur des Bleus reconnaît que l’attaquant d’Al Nassr est incroyable. « Cristiano Ronaldo, c’est une machine le mec », a ajouté Samir Nasri.