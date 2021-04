La réponse sèche de Kombouaré à Longoria

L’entraineur nantais, Antoine Kombouaré, a réagi aux propos tenus par Pablo Longoria discréditant les coaches français.

Décidément, Pablo Longoria a jeté un pavé dans la mare en portant un regard critique sur la formation à la française et le style inculqué par les entraineurs hexagonaux au niveau des jeunes.

Le jeune président olympien a laissé sous-entendre qu’il n’y avait aucun travail de fond, et que les méthodes employées favorisent l’individualisme aux dépens de l’esprit collectif. "Objectivement, si on analyse le monde dans son ensemble, c’est un des pays qui exportent le moins d’entraîneurs. Parce qu’ils ne vendent pas d’idées collectives", avait-il déclaré en creux.

Cette théorie, partagée par Longoria au quotidien El Pais, a fait beaucoup réagir en France ces derniers jours. De nombreux techniciens ont répondu du tac au tac à l’ancien directeur sportif marseillais. Ça a été le cas d’abord de Raymond Domenech, suivi de Rudi Garcia et de Hubert Fournier, le directeur sportif national.

« C’est qui, Pablo Longoria »

Ce vendredi, ce fut au tour d’Antoine Kombouaré de réagir. L’entraineur du FC Nantes a d’abord cédé à l’ironie en lâchant : «C'est qui, Pablo Longoria ? Depuis quand il est président ? ».

Ensuite, le technicien kanak a laissé croire qu’il était indifférent à ses remarques, tout en prenant le soin de réserver une réponse saillante à l’homme fort des vice-champions de France : "Je ne lui réponds pas, moi, a ajouté Kombouaré. J'ai un travail à faire et ce qui m'intéresse, c'est le FC Nantes. Je n'ai pas à répondre, je m'occupe de mon travail. Il est libre de tenir les propos qu'il veut, j'ai même pas entendu et je n’ai pas envie de savoir (...) Moi, tout ce que je sais, c'est qu'on est champions du monde avec Didier Deschamps et qu'on a le record de Ligue des champions consécutives avec Zinédine Zidane."

Antonetti se fâche aussi

Outre Kombouaré, Frédéric Antonetti, le coach du FC Metz, s’est également chargé de donner son avis sur le sujet et remettre Longoria à sa place : "Longoria ? Qu’est-ce qu’il a fait lui dans sa vie ? Je veux bien écouter Ancelotti quand il vient en France, qu’il dise des choses, je veux bien écouter l’entraîneur de Monaco (Niko Kovac), je veux bien écouter les grands joueurs qui viennent en France et qui ont connu d’autres championnats et je les accepte volontiers. Mais Longoria. Je crois que l’un des dirigeants de Valence l’a traité de lâche et de menteur ? Si on disait ça de moi je ne serai pas très fier. Moi je ne discute pas avec des gens comme ça. C’est des gens du nouveau football, des météorites qui arrivent, qui tous les ans changent de club. Par expérience je sais comment son histoire à Marseille va se finir. Je peux lui écrire s’il veut".