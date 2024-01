La réponse hilarante de Carlo Ancelotti sur Mbappé

L’entraineur du Real Madrid, Carlo Ancelotti, a répondu de façon hilarante à une question sur Kylian Mbappé, mardi.

Comme l’on pouvait s’y attendre, le feuilleton Kylian Mbappé a repris depuis l’ouverture du mercato hivernal. Sous contrat avec le PSG jusqu’en juin prochain, l’international français est associé à un départ au Real Madrid chaque jour. Mais du côté de Madrid, on évite d’aborder le sujet Mbappé, surtout devant la presse comme Carlo Ancelotti l’a démontré ce mardi.

La rumeur Mbappé au Real Madrid prend de l’ampleur

En fin de contrat en juin prochain, Kylian Mbappé n’a toujours pas prolongé avec le PSG conformément à la lettre envoyée à sa direction l’été dernier. Ainsi, le capitaine de l’Equipe de France peut négocier avec le club de son choix dès l’ouverture officielle du mercato hivernal le 01er janvier. Courtisan de longue date, le nom du Real Madrid revient toujours avec insistance quand il s’agit d’évoquer l’avenir de Mbappé.

Des rumeurs justifiées puisque le club madrilène aurait lancé un ultimatum au Bondynois pour faire son choix. Mais un club anglais est entré dans la danse ces dernières heures et compte bien tenir tête au Real Madrid. La signature de Mbappé au Real Madrid n’étant pas encore certaine, on évite de répondre aux questions sur le Français dans la capitale espagnole. Et, c’est l’entraineur, Carlo Ancelotti, qui montre le parfait exemple.

Carlo Ancelotti snobe le sujet Mbappé

Carlo Ancelotti est habitué à snober les questions des médias. Et quand il s’agit d’évoquer les joueurs des autres équipes, le technicien italien réussit parfaitement à se sauver. C’est ce qu’il a démontré mardi lors de sa première apparition face aux médias en 2024. Lorsqu’un journaliste lui posé la question de savoir si « 2024 sera l'année où le Real Madrid signera enfin Kylian Mbappé ? », Il Mister a répondu à ce dernier avec un air amusé : « Je ne vous ai pas vu ici depuis longtemps... ». Surpris, le journaliste a avoué qu’il était « nouveau ». Et à Carlo Ancelotti de lui répondre à nouveau : « Ahhh, vous ne devez pas savoir que je ne parle pas de ça ici. Pas de commentaire sur ce sujet ».