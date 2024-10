La nouvelle sortie fracassante de Pep Guardiola sur Lionel Messi

Argentine vs Bolivie

Ancien coach de Lionel Messi, Pep Guardiola fait une nouvelle sortie hallucinante sur l’attaquant argentin.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du football moderne, Lionel Messi continue d’émerveiller à travers son talent. Une chose qui fascine son ancien entraîneur au FC Barcelone, Pep Guardiola, qui ne manque aucune occasion de jeter des fleurs au capitaine de l’Albiceleste dans ses sorties médiatiques.

Guardiola place Messi devant Pelé et Maradona

Deux anciennes gloires du cuir rond, le Roi Pelé (Brésil) et Diego Maradona (Argentine) avaient marqué l’histoire du football. Si le Brésilien était considéré comme le meilleur de tous les temps par plusieurs acteurs du football, celui qui est surnommé El Pibe de Oro, lui, est vu comme le meilleur joueur argentin de tous les temps devant un certain Lionel Messi. Mais selon Pep Guardiola, qui considère bien ces deux anciens, place le champion du monde 2022 devant eux.

Interrogé sur le plateau du talk show italien Che Tempo Che Fa, ce dimanche soir, sur le meilleur joueur de l’histoire, l’ancien coach du Barça n’a pas hésité à mentionner l'octuple vainqueur du Ballon d'Or, sans pour autant manquer de respect à Pelé et Maradona. « Tout d’abord, il faut connaître quelqu’un comme Messi, mais je dirais que c’est facile car pour moi, c’est le joueur le plus fort de tous les temps ; c’est peut-être un manque de respect pour d’autres comme Pelé ou Maradona, mais je ne peux pas imaginer quelqu’un qui ait cette continuité. Il est unique », a déclaré Pep Guardiola.

Pep se rappelle les moments fous de Leo

Cette sortie de l’entraîneur de Manchester City ne sera certainement pas la bienvenue chez tous les fans du football, surtout au Brésil. Par ailleurs, le technicien espagnol s’est souvenu des performances de l’attaquant de l’Inter Miami au moment où il était son coach à Barcelone (2008 - 2012). Se souvenant de ces moments et de ce que continue de réaliser l’Argentin, l’ancien milieu de terrain espagnol estime que Messi est unique.

« J'ai vu ce gars à l'entraînement, tous les trois jours... ce que faisait Messi était d'une beauté. Chaque match c'était deux buts et trois passes décisives. 15 ans de régularité... Quand on le voit d'aussi près, on se rend compte de ce que c'est réellement. C'est unique. Nous avons de la chance d'avoir pu admirer ça, ça n'arrive qu'une fois dans une vie », a ajouté Pep Guardiola.