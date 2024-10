Messi ou Ronaldo ? Le choix fort de Cole Palmer

C. Ronaldo

Appelé à faire un choix entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, le joueur de Chelsea, Cole Palmer, n’a pas hésité avant de faire son choix.

Bien qu’ils aient quitté le football européen pour rallier respectivement les Etats-Unis et l’Arabie Saoudite, Lionel Messi et Cristiano Ronaldo continuent d’animer les débats. Pendant près de deux décennies, l’Argentin et le Portugais ont marqué l’histoire du cuir rond de leur empreinte.

Cole Palmer préfère Mbappé à Vinicius

En ce début de saison, Cole Jermaine Palmer marche sur l’eau avec les Blues de Chelsea. En sept matchs de Premier League, le jeune milieu offensif anglais compte déjà 6 buts et 5 passes décisives. Le natif de Manchester est même devenu récemment le premier joueur de l’histoire de la Premier League à inscrire 4 buts en une mi-temps. C’était lors de la victoire contre Brighton (4-2).

Dans une interview accordée à Goal, ce samedi, le joueur est invité à donner le meilleur joueur du monde en ce moment. A cette question, l’ancien de Manchester City n’a pas trop réfléchi avant de répondre. Pour lui, c’est le capitaine des Bleus, très critiqué en ce moment pour son absence en sélection. « Je choisirais Vinicius Jr ou Mbappé. Je dirais Mbappé », a-t-il répondu.

Ronaldo ou Messi ? Palmer a tranché

Par ailleurs, le joueur de Chelsea est invité à opérer un choix entre l’attaquant d’Al-Nassr et celui de l’Inter Miami. A ce niveau, Cole Palmer n’a pas hésité à choisir l’octuple vainqueur du Ballon d’Or au détriment du capitaine du Portugal. Le joueur de 22 ans a toujours voulu devenir comme le champion du monde 2022.

« Je voulais être Lionel Messi quand j'étais enfant (…) Messi ou Cristiano Ronaldo ? Pour moi, Lionel Messi », a répondu le jeune milieu de terrain recordman des Blues de Chelsea. Lionel Messi appréciera.