La liste du Portugal pour l’Euro 2024 dévoilée

Sélectionneur du Portugal, Roberto Martinez dévoile sa liste pour l’Euro 2024.

Huit ans après son sacre en 2016, la sélection nationale du Portugal tentera de mener la course jusqu’à un potentiel deuxième trophée dans la compétition. En effet, le sélectionneur de la Seleção das Quinas, Roberto Martinez, vient de dévoiler la liste des joueurs qu’il juge capables d’aller accomplir une telle mission.

CR7 y est, tous les Portugais du PSG aussi

Après l’Allemagne, première nation à dévoiler sa liste, l’Equipe de France et bien d’autres nations en gagées, le Portugal vient d’emboîter les pas à ses homologues en rendant publique sa liste retenue pour le prochain Championnat d’Europe, qui aura lieu en Allemagne. Sans surprise, on y voit le capitaine et meilleur buteur de la sélection, Cristiano Ronaldo, qui évolue de l’autre côté d’Al Nassr FC en Arabie Saoudite. Le milieu de terrain de Manchester City, Bruno Fernandes, y retrouve une place.

Par ailleurs, le sélectionneur Roberto Martinez est convaincu par les performances de tous les internationaux portugais qui évoluent au Paris Saint-Germain. En effet, Danilo Pereira (défenseur) Nuno Mendes (défenseur), Vitinha (milieu de terrain) et Gonçalo Ramos (attaquant) sont tous les quatre convoqués pour l’Euro 2024 en Allemagne. Dans le même temps, on voit l’ancien défenseur central du Real Madrid, Képler Laveran Lima Ferreira, plus connu sous le nom de Pepe (41 ans), dans la liste du Portugal pour la compétition.

Faut-il rappeler que le Portugal partage le groupe F avec la Turquie, la Géorgie et la République Tchèque.

La liste du Portugal pour l’Euro 2024

Gardiens: Diogo Costa (FC Porto), José Sá (Wolverhampton Wanderers FC), Rui Patrício (AS Roma)

Défenseurs: António Silva (SL Benfica), Danilo Pereira (PSG), Diogo Dalot (Manchester United), Gonçalo Inácio (Sporting CP), João Cancelo (FC Barcelone), Nélson Semedo (Wolverhampton Wanderers), Nuno Mendes (PSG), Pepe (FC Porto), Rúben Dias (Manchester City)

Milieux: Bruno Fernandes (Manchester United), João Neves (SL Benfica), João Palhinha (Fulham FC), Otávio Monteiro (Al Nassr), Rúben Neves (Al-Hilal), Vitinha (PSG)

Attaquants: Bernardo Silva (Manchester City), Cristiano Ronaldo (Al Nassr), Diogo Jota (Liverpool FC), Francisco Conceição (FC Porto), Gonçalo Ramos (PSG), João Félix (FC Barcelone), Pedro Neto (Wolverhampton Wanderers), Rafael Leão (AC Milan).