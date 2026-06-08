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Guus TilImago
Jeroen van Poppel

Traduit par

La KNVB confirme la suspension de Guus Til après son expulsion

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La KNVB a clarifié les conséquences du carton rouge reçu par Guus Til lors du match amical Pays-Bas – Ouzbékistan (victoire 2-1). Le milieu de terrain du PSV a été expulsé en fin de rencontre après une main malchanceuse.

Entré en jeu après la mi-temps à la place de Frenkie de Jong, il s’est retrouvé impliqué dans un incident marquant en fin de rencontre : le ballon a touché sa main, l’arbitre a d’abord laissé l’action se poursuivre, puis, après intervention du VAR, a estimé qu’il s’agissait d’une occasion de but manifeste empêchée, synonyme d’exclusion directe.

Après la rencontre, une incertitude a régné quant aux conséquences disciplinaires de cette exclusion. Til a craint un moment d’être privé du premier match de la Coupe du monde contre le Japon.

Cette crainte s’avère toutefois infondée : la KNVB a confirmé à ESPN que Til écopera bien d’une suspension d’un match, mais qu’elle ne s’appliquera qu’aux rencontres amicales. Un carton rouge reçu en match de préparation ne peut entraîner une suspension en match officiel qu’en cas de faute grave, ce qui n’est pas le cas ici.

Le sélectionneur Ronald Koeman pourra donc aligner Til lors du match d’ouverture des Oranje au Mondial. Le milieu de terrain purgea sa suspension lors du prochain match amical international des Pays-Bas.

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