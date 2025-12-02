La grosse décision du Barça sur Araujo

Les représentants de l'international uruguayen se sont entretenus lundi avec le directeur sportif du club, Deco, après que le défenseur n'ait pas été retenu dans le groupe pour la victoire 3-1 face à Alavés en Liga, samedi au Camp Nou.

Expulsé lors de la défaite 3-0 du Barça contre Chelsea en Ligue des Champions mardi dernier, Araujo était absent lors de la victoire de son équipe face à Alavés, victoire qui a permis au FC Barcelone de prendre la tête de la Liga.

Un doublé de Dani Olmo et un but de Lamine Yamal ont permis à l'équipe de Hansi Flick de devancer le Real Madrid, qui reste deuxième après son match nul 1-1 contre Gérone dimanche. En l'absence d'Araujo, le latéral gauche Gerard Martin a dû évoluer en défense centrale aux côtés du jeune Pau Cubarsi.

Selon The Athletic, Araujo a désormais été autorisé à prendre des vacances suite à une demande de ses agents. Selon le rapport, le directeur sportif du FC Barcelone, Deco, a accédé à la demande du joueur de 28 ans de se retirer temporairement des terrains, le club restant déterminé à lui accorder le temps nécessaire à sa convalescence.

Le quotidien espagnol Mundo Deportivo avait rapporté plus tôt lundi qu'Araujo avait formulé cette demande car il ne se sent pas en mesure d'apporter sa contribution au Barça actuellement. Le rapport ajoutait que le défenseur central craignait de « pénaliser » l'équipe s'il forçait son retour sur le terrain.

Refusant de s'étendre sur les raisons de la demande de repos d'Araujo, l'entraîneur du FC Barcelone, Hansi Flick, a déclaré avant le match de mardi contre l'Atlético Madrid : « C'est une situation privée, je ne souhaite pas en dire plus. Je vous serais reconnaissant de respecter cela. »

Les propos de Flick interviennent après que le président du FC Barcelone, Joan Laporta, a affirmé qu'Araujo avait été traité injustement ces dernières semaines et que le club le soutenait pleinement.

S'exprimant vendredi lors d'un événement en Andorre, Laporta a déclaré : « Il a été vivement critiqué, et je trouve cela injuste. Il se donne à fond sur le terrain, il est notre capitaine, et il doit maintenant traverser cette période difficile car c'est quelqu'un de très sensible.

Il a traversé une période compliquée, et je tiens à lui dire que nous le soutenons, qu'il doit aller de l'avant car ici, on gagne et on perd tous ensemble, et personne n'est responsable des défaites ou des victoires à lui seul. »