La folle promesse d’Harry Kane au Bayern après le Real Madrid

Après le match nul face au Real Madrid, Harry Kane fait une grande promesse aux supporters du Bayern Munich.

Le Bayern Munich a été contraint au match nul par le Real Madrid (2-2), mardi soir, lors de la demi-finale aller de la Ligue des champions. Buteur sur pénalty à l’Allianz Arena lors du match nul, l’avant-centre anglais de la formation bavaroise fait une promesse aux fans du club allemand.

Kane veut faire de longues années à Munich

Arrivé au sein de l’équipe bavaroise à l’été 2023 en provenance de Tottenham Hotspur, Harry Kane, qui est sous contrat jusqu’en 2027 avec le Bayern Munich, n’entend pas bouger de sitôt. Au micro de TNT Sports après le match nul entre le Bayern et le Real Madrid, l’attaquant des Three Lions a évoqué son avenir au Bayern tout en faisant la promesse de rester au club le plus longtemps possible.

« Je suis ici pour de nombreuses années. Ce n’est pas seulement une année ponctuelle pour laquelle je suis venu, mais bien sûr, l’attente au début de l’année était de gagner des trophées. Cela ne s’est pas passé comme prévu en Bundesliga et en Coupe d’Allemand, mais la Ligue des champions est la plus grande de toutes les compétitions. C’est exactement pour cela que je suis venu, je veux jouer ces grands matches, ces grands moments », a déclaré Harry Kane après le match.

De son côté, le défenseur central français du Bayern Munich, Dayot Upamecano, reste confiant pour une probable qualification du club munichois pour la finale de Ligue des champions, qui aura lieu à Londres, le 1er juin prochain au Stade de Wembley.

Faut-il rappeler que l’attaquant anglais de 30 ans a inscrit 43 buts en autant de matchs joués toutes compétitions confondues pour le Bayern Munich jusque-là. Harry Kane compte également 11 passes décisives à son actif.